Linda Olsson: ”Kalmar Minitri 2017. Utan tvekan!”

Foto: Albin Rylander

Hur har tiden i Målgång Kalmar 16 varit?

– Man brukar säga att tiden går snabbt när man har roligt och så känns det verkligen nu. Det har varit en härlig vår och sommar för min del, Målgång Kalmar 16 blev en rolig och utmanande lärdom rikare för min del.

Tränings- eller hälsohöjdpunkter under projektet?

– Löptekniksträffen med Hampus tidigare i våras var kul, trots att vi höll på att förfrysa nere vid Kalmarsundsparken. Sen var cykellägret Abloc Camp en personlig favorit. Rekommenderas!

Lärdomar, något du/ni tar med dig/er för framtiden?

– Det låter klyschigt kanske, men att fokusera på att hitta glädjen i träningen. Jag gör det för min egen skull, ingen annans. Visst, det är kul att pressa sig rent tidsmässigt, men det är också kul att ha roligt under tidens gång.

Roligast under året?

– Att ha två kompanjoner vid sin sida under hela tiden. Det gör mycket! Man är aldrig själv. Sen har delmålen under årets gång varit fantastiska, Wings for Life-loppet i maj och cykellägret som jag nämnde innan. Satsa på delmål!

Tuffa stunder året?

– När kärleken kom och knackade på dörren och träningen fick stå i andra rummet. Då kom träningsångesten en kort sekund. Sen släppte det, jag insåg att ibland kommer livet emellan och det är okej.

Nya mål?

– Kalmar Mini Tri 2017. Utan tvekan!

Ditt bästa må-bra-tips!

– Att varva ett träningspass med ett glas rödvin är inte farligt. Hitta balansen i det goda och det nyttiga – de två kan faktiskt gå hand i hand, men inte för ofta.