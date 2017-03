Sara: En helt oplanerad prestation

För ett tag sedan genomförde jag mitt längsta och största lopp någonsin. Jämfört med min ångest inför de årliga Drottning Margareta-loppen som jag tidigare har berättat om så kan jag knappt förstå att jag sprungit en halvmara. Ja, precis! Jag genomförde Malkars halvmara på 21 km tillsammans med min man Tobias och tack vara honom tog jag mig igenom.

Två dagar innan fick jag ett sms med en bild där Tobbe enbart skrev, ska vi? Jag skrev tillbaka och frågade om han var helt dum i huvudet… ha ha… Näe, inte alls svarade han och tyckte att frågan var helt realistisk. Sagt och gjort så tog jag beslutet några timmar senare att anmäla mig. Hade jag inte haft Tobbe med mig och att han lovat att springa med mig under hela loppet, efter vår plan, hade jag aldrig ens vågat försöka. Jag har tidigare som längst sprungit 12 km under Wings for life och några enstaka gånger tagit mig igenom milen på träning.

Starten kändes bra och tempot precis lagom. Det ända som egentligen störde var regnet som började falla ner så smått ca 100 m efter startlinjen. Det regnade sedan konstant i över 7 km och regnet var inte något lätt duggregn utan konstant hällregn. Jag vet inte om jag någonsin varit så blöt … Mitt första mål att springa milen under 60 min lyckades vi med och milen klockades till 59.40 min.

Nästa fight kom ca 15 km in i loppet då jag började få riktigt ont i benen. Smärtan ökade allt eftersom och jäklar vad ont jag hade. En helt ny smärta som jag inte upplevt någonsin under träning. Hade jag inte haft med mig Tobbe under dessa sista 6 km hade jag aldrig tagit mig i mål. Jag kunde varken öka eller minska steglängden utan det kändes som om benen fullkomligt låst sig. Men jag bet i och för varje meter blev jag stärkt. Att springa över mållinjen på 2,10,41 så kände jag en sådan lycka och tillfredställelse. Vårt mål var att genomföra loppet under 2,20 h så tiden vi gick in på var så sjukt mycket bättre än vad jag kunnat förvänta mig.

Smärtan jag upplevde under natten och dagen efter var obeskrivlig men vilken lycka och boost för självförtroendet den där halvmaran bidrog till!! Vet inte om jag någonsin kommer springa så långt igen men jag vet att jag klarar att bita ihop när den där smärtan infinner sig. Å jäklar, om några veckor ska jag verkligen bita ihop!! Ser verkligen fram emot att stöta på er längs med minitri och hoppas ni hjälper mig att ta ut det där sista för att nå mitt mål. Kram!