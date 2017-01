Sara Sandén: ”Jag mår bra av utmaningar”

Hur har tiden i Målgång Kalmar 16 varit?

– Jag kommer fortfarande ihåg samtalet från Sara på KalmarPosten som jag fick i bilen utanför Friskis&Svettis. Jag fick fjärilar i magen och förväntningarna på mitt deltagande i Minitri höjdes. Att få ha varit med i ”Målgång Kalmar 16” har varit fantastiskt kul och jag har lärt mig mycket om mig själv under resans gång.

Tränings- eller hälsohöjdpunkter under projektet?

– Höjdpunkterna har nog varit att jag personligen har tagit det här på stort allvar både tränings- och hälsomässigt. Under det senaste året har vi levt med träningen i vår familj och barnen får sunda och hälsosamma värderingar. Att jag genomförde Malkars halvmara och därmed sprang milen under timmen måste ändå vara en av de bästa höjdpunkterna. Och vår resa till Barcelona där vi sprang flera mil totalt och upplevde staden under tiden. Det kan jag verkligen rekommendera!

Lärdomar, något du tar med dig för framtiden?

– Lärdomen är att jag mår bra av utmaningar och tillsammans med utmaningen har jag växt som människa.

Roligast under året?

– Det finns många roliga tillfällen under året men en av de bästa sakerna har varit att få göra denna resan tillsammans med vänner och dessutom nya vänner. Träningshelgen med ABLOC camp var absolut en höjdpunkt som vi gemensamt gjorde. Den var nog också en av de tuffaste. Otroligt kul och utmattande! Fick känna på en riktigt mjölksyretröskel och ta mig igenom den. Jag frossade och kände mig utslagen i ett helt dygn efteråt… ha ha! Halvmaran var också otroligt tuff! Där fick jag känna på smärta på riktigt!

Nya mål?

– Mitt nya mål är satt för 2017 och det är Swimrun i Kalmar, den kortare distansen. Jag och min man Tobias ska göra den tillsammans. Crawlkursen är redan bokad och våtdräkten inköpt. Träningen börjar redan om fyra dagar på Cypern då jag kommer träna på att vara under vatten utan att hålla för näsan. Ni förstår därmed mina förutsättningar och vad jag ska träna på.

Ditt bästa må-bra-tips!

– Mitt bästa må bra tips är att röra på sig efter sin egen förmåga. Vardagsträning är viktigt! Träning och rörelse mår vi alla bra av, både kroppsligt och mentalt!