344 år senare – kanoner bärgades från Kronan

I veckan har det skrivits modern historia i Östersjön och på Elevatorkajen i Kalmar. Kalmar läns museum har med hjälp av Försvarsmakten bärgat två kanoner från fartyget Kronan som legat på Östersjöns botten, strax utanför Hulterstad, sedan förlisningen 1676.

Foto: Kalmar läns museum

Redan efter förlisningen bärgades ett 60-tal kanoner, och nu har alltså Kalmar läns museum i samarbete med Försvarsmaktens räddningsbåt Belos, bärgat ytterligare två stycken. 45:e och 46:e upptagna kanonerna efter återfyndet av Kronan 1980.

– Anledningen till att så många kanoner bärgades redan efter förlisningen, med de enorma riskerna som det innebar stavades förstås pengar då kanonerna hade ett enormt ekonomiskt värde. Efter att kanonerna hade bärgats med hjälp av en dykarklocka och förts iland på östra Öland, släpades de tyngsta kanonerna över Ölands Alvar på vintern. På våren fördes de vidare med fartyg, till främst Karlskrona, berättar Kalmar läns museum på sin Facebook.

Under veckan har allmänheten kunnat följa hela projektet med bärgningen via länsmuseets sociala medier och under fredagen livesändes också bärgningen från båten Belos, till Elevatorkajen. Belos är Försvarsmaktens räddningsfartyg med tryckkammare, helikopterplatta och dynamisk positionering och har allt som krävs för att fullgöra sina uppgifter inom ubåtsräddning och avancerade dykuppdrag.

– Det här är verkligen spännande, man känner historiens vingslag, de har ju ändå legat där nere i 400 år, kommenterar en av dykarna när uppdraget slutfördes under fredagen.