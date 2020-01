Andas rätt och få ny energi

Jag häpnade när jag insåg hur viktigt det är att andas på rätt sätt. Andningsövningar har hjälpt mig att slappna av och har faktiskt gett mig nya personbästa på gymmet. Det är många som tror att man andas “som man gör” men faktum är att du kan stärka sina andningsmuskler, precis som alla andra muskler.

Foto: Pixhill

Du kan andas tack vare ett komplext samarbete mellan många olika muskler. Diafragma, magmuskler, revbensmuskler och halsmuskler har en viktig roll för in- och utandning. Jag brukar säga att man kan andas djupt och ytligt. Det är viktigt att du kan göra båda två!

När du tränar och “springer för livet” har du en mer ytlig andning. Det är inget fel på det men problemet är att vi andas på samma sätt när vi är stressade. Så om du lider av kronisk stress och undrar varför du är spänd i nacke och hals, har du kanske svaret i hur du andas.

Du kan testa dig själv här och nu. Sätt en hand på magen och en hand på bröstet. Man brukar säga att två tredjedelar av andetaget ska ske i magen och att sista delen av inandningen ska “fylla” bröstkorgen. När du andas in ska magen expandera (fyllas med luft) och när du andas ut ska den sjunka tillbaka.

Om du tränar på din andning kommer andetaget att kännas både mjukare, djupare och mer naturligt. Ett djupare andetag ger ett lugn i hela kroppen. Det ger även en massage för dina organ och muskler i buken och gör egentligen att hela kroppen blir mer balanserad. Om du gör andningsövningar blir dina andningsmuskler vältränade.

4-6-8 andning:

Andas in under fyra sekunder, håll andan i sex sekunder, andas ut i åtta sekunder och upprepa hur länge du vill. Det här är en klassisk yoga-övning som hjälper dig att hitta lugn och ro, när som helst under dagen.

Andas med höger eller vänster näsborre:

Det finns faktiskt studier som visar på att den här tekniken ger effekt. Håll för vänster näsborre (och andas med höger) för att få mer energi och gör tvärtom för att slappna av!

Djupandning:

Lägg dig ner på golvet och placera underbenen på en stol, så att du ligger avslappnat med böjda knän. Sätt en hand på bröstet och en hand på magen och andas så djupt du kan. Försök att andas in så mycket luft som möjligt och “släpp taget” när du andas ut.

Tips: Om du har svårt att få ner andetaget i magen kan du testa att lägga en sten eller bok på magen. Tyngden hjälper dig att hitta “rätt” andningsmuskler.

Tack för den här gången och kom ihåg att aldrig göra andningsövningar när du kör bil. Vi ses som vanligt på Wellness Studio i Kalmar, samt på Facebook (PT-Robin) och Instagram (ptrobin_kalmar).