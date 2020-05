Anhöriga får inte delta vid studentfirandet i Kalmar

På fredagen presenterar Kalmarsunds gymnasieförbund hur studenten kommer att genomföras.

Under studentdagen hålls en kort ceremoniell avslutning i skolornas lokaler, där ett begränsat antal elever bjuds in samtidigt enligt schema. Anhöriga, släkt och vänner bjuds däremot inte in och får inte delta i studentfirandet.

Ceremonin sker genom en samling i lämplig lokal, därefter är det ceremoni och ”traditionell” mösspåtagning och avslutas med ett utspring.

Skolledningen för varje skola gör en riskanalys för smittspridning utifrån verksamhetens förutsättningar.