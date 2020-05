Återigen betalparkering vid köpcentret

Foto: Leif Ingvarson/Mostphotos

Kalmar kommun presenterar den 19 mars ett stödpaket till det lokala näringslivet. En av åtgärderna är att man från och med 23 mars till 23 juni kan parkera gratis i tre timmar på kommunens gula parkeringar.

Parkeringen vid Baronens köpcentrum följde efter och erbjöd gratis parkering i tre timmar även där. Men sedan den 5 maj har man återigen infört betalparkering på vardagarna.

”Vi på Baronen förstår att det finns många åsikter om parkeringsavgifter just nu, det har vi full förståelse för. Under en tid har vi därav erbjudit gratis parkering i tre timmar på Baronen. Under denna turbulenta tid har dock även företag som hjälper oss med detta blivit hårt drabbade, vilket skapat osäkerhet och hotar anställningar inom branschen. Vi kommer därav återgå till ordinarie parkeringsavgifter för att hjälpa våra samarbetspartners på bästa sätt, och vi hoppas att besökare till Baronen i Kalmar har förståelse och överseende med detta”, skriver Baronens köpcenter på sin Instagram.

Parkeringsreglerna som gäller nu är:

• Vardagar 09-18 - avgift

• Lördagar 09-18 - gratis tre timmar med p-skiva

• Söndagar - fri parkering