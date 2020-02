Barnens tavlor säljs på auktion: ”Otroligt fint”

Med värdeord som inkludering, medvetenhet, omtanke och enkelhet bjöd Baronens Köpcenter in till fyra söndagsaktiviteter i en för tillfället tom lokal. Underhållning, kreativitet och julklappsinsamling lockade stor publik med ett engagemang som gav effekt på flera sätt. Nu auktioneras tavlorna som deltagarna målade, för att samla in pengar till Barnkliniken.

Foto: Sara Jonasson

– Syftet med projektet var att skapa en trygg och härlig plats för alla barn, oavsett vilken social miljö de lever i. Detta för att ge alla barn positiva minnen av julen, samt ge möjlighet att uppleva och skapa saker tillsammans. Den feedback vi har fått ta emot från hjälpta familjer, organisationer samt besökare talar sitt tydliga språk, det blev precis så bra som vi hade hoppats, berättar Anders Stensson, kommersiell utvecklare, P&E Fastighetspartner.

– Jag som tillsammans med Daniel, Julia, Maggan med flera varit på plats varje vecka kan vittna om hur gött det var att se hur lek, glädje och kreativitet sammanför människor oavsett vilken titel du har på jobbet eller vilken bil du kör. Det har varit fyra väldigt känslosamma söndagar tillsammans med alla besökare och jag är överlycklig över hur stort engagemang det blev.

Under hela aktiviteten fick alla barn som kom på besök bli en del av ett stort konstverk som nu har delats upp i fyra tavlor. Dessa kommer nu att säljas på auktion via Tradera, och pengarna som samlas in ska skänkas till Barnkliniken och lekterapin på Länssjukhuset i Kalmar, efter önskemål från barnen själva.

Foto: Sara Jonasson

– Det är cirka 300 barnkonstnärer som står bakom verken. Det är så otroligt fint av barnen att se helheten här, att i detta fall alla barn, återigen oavsett vart och vilka förhållanden man kommer ifrån, ska få ta del av denna hjälp. Min förhoppning är att vi kan dra in minst 20 000 kronor, berättar Anders Stensson och förklarar vidare.

– Vi kommer att bjuda in företag för att buda på tavlorna, men även privatpersoner är självklart välkomna att vara med. Vi hoppas även här på ett stort engagemang. Baronen och Kalmarhjälpen vill rikta ett stort tack till alla som besökt, underhållit, skänkt och skapat tillsammans med oss på Baronen. Vi vill också påminna om att samhället och dess utmaningar kvarstår och vi tänker fortsätta att ta vårt ansvar och hoppas och tror på ett fortsatt fint samarbete med Kalmar och dess fina invånare, säger Anders Stensson.