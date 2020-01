Bilarna som skriver historia 2020

2020 var året då gemene man skulle glida runt i ett självkörande vardagsrum på hjul och naturligtvis skulle bilarna flyga högt upp i det blå. Men nu blev det inte riktigt som ett antal forskare, böcker och filmer förutspådde. Visst är bilindustrin en bra bit på väg men gudskelov ligger det minst femton år framåt i tiden. Den stora frågan är bara vilka bilar som verkligen kommer att skriva historia år 2020? Varsågoda, här är den minst sagt exklusiva listan!

Aston Martin ValhallaPris: 11 500 000 kronor

Foto: CNP AB

När bioridån går upp till den 25:e Bondfilmen ”No Time to Die” den tredje april så får vi stifta bekantskap med nya Aston Martin Valhalla. Agent 007 har uppdaterat sitt garage med en tvådörrars hybridcoupé som är lika läcker som förförisk. Britten är ett rullande samarbete med Red Bull Advanced Technologies och hjärtat i verksamheten är en mittmonterad V6:a som driver på baksulorna medan en elmotor hjälper till på framhjulen. Effekten ligger på tusen hästkrafter och tillgången är begränsad till 500 exemplar.

Bugatti CentodieciPris: 104 000 000 kronor

Foto: CNP AB

Det sägs att kärleken har ett pris och faller du för nya Bugatti Centodieci kommer det att lämna ett gigantiskt hål i plånboken. Å andra sidan blir du ägare till ett rullande konstverk vars existens begränsas till tio exemplar. Låter det intressant? Sorry, samtliga är redan sålda! Namnet betyder etthundratio på italienska och anledningen är enkel - Bugatti grundades för 110 år sedan. Centodieci har begåvats med fransosernas välkända W16-motor på 1600 hästkrafter. Noll till hundra rullar på 2,4 sekunder och toppfarten är begränsad till 385 km/h.

Drako GTE Pris: 11 900 000 kronor

Foto: CNP AB

Två amerikanska entreprenörer har slagit sina kloka huvuden ihop och resultatet är helt nya Drako GTE. Formgivningen är riktigt kaxig och det ovanliga i sammanhanget är att kupén rymmer en familj på fyra. Sedanen drivs med hjälp av fyra elmotorer på sammanlagt 1200 hästkrafter och därmed utlovas toppfarten överstiga 330 km/h. Drako Motors har sin verksamhet i USA:s IT-centrum Silicon Valley och om allt går som planerat kommer tjugofem exemplar att tillverkas.

Ferrari SF90 StradalePris: 5 200 000 kronor

Foto: CNP AB

I det här exklusiva sällskapet är Ferrari SF90 Stradale rena fyndvaran – man får nämligen tjugo exemplar jämfört med vad en enda Bugatti Centodieci kostar. SF90 Stradale är trots allt ett ståtligt flodblod och dessutom italienarnas första laddhybrid. Tre elmotorer på sammanlagt 220 hästkrafter arbetar tillsammans med Ferraris berömda V8:a på 780, vilket resulterar i en totaleffekt på tusen stegrande hästar. Därmed fixas hundrastrecket på 2,5 sekunder samtidigt som toppfarten anges till 340 km/h. Ferrari gör dock tvärt emot sina kollegor och låter efterfrågan styra tillgången.

Koenigsegg Jesko Pris: 27 000 000 kronor

Foto: CNP AB

Den vassaste hyperbilen som någonsin byggts i Ängelholm är döpt efter grundaren Christians pappa Jesko och 125 exemplar ska tillverkas. Låter det svårsålt med tanke på prislappen? Tja, det tog fem arbetsdagar att kränga samtliga Jesko och därmed drar man in 3,4 miljarder kronor på kuppen. I maskinrummet arbetar en V12:a som med 98 oktan i tanken genererar 1280 hästkrafter men byter du till E85 så ökar siffran till hela 1600. Därmed ska Koenigsegg Jesko klara drömnoteringen 300 mph - det vill säga 483 km/h!

Lamborghini Sián FKP 37Pris: 34 300 000 kronor

Foto: CNP AB

Lamborghini Sián FKP 37 slog ner som en blixt från klarblå himmel och den gudabenådade superhybriden tillverkas inte helt otippat i hemmastaden Sant´Agata Bolognese. Passande nog är Sián slangord för blixt på bolognesiska medan FKP är en hyllning till den framlidne koncernchefen Ferdinand Karl Piëch som föddes 1937. Under kolfiberkarossen arbetar en mullrande V12:a på 774 hästkrafter i kombination med en elmotor på 34. Blott 63 exemplar kommer att tillverkas (företaget grundades 1963) och samtliga såldes blixtsnabbt.

Lotus EvijaPris: 21 100 000 kronor

Foto: CNP AB

Englands första helt eldrivna hyperbil heter Lotus Evija och formgivningen sticker verkligen ut från mängden – liksom drivlinan. Evija har nämligen inte en eller två elmotorer, utan fyra på totalt 2000 hästkrafter. Varje motor genererar alltså 500 hästar och driver var sitt hjul. Därmed är också prestandan något utöver det vanliga och färden från 0 till 300 km/h rullar på under nio sekunder samtidigt som toppfarten överstiger 320. Vid normal körning ska räckvidden ligga på 40 mil och tillgången är begränsad till 130 exemplar.

McLaren ElvaPris: 17 700 000 kronor

Foto: CNP AB

McLaren Elva ska tillverkas i 399 exemplar och formgivningen är lika vass som ett rakblad. Varje karossveck tycks ha hamnat på exakt rätt ställe och modellen har fått sitt namn från de öppna sportbilarna som Bruce McLaren byggde på sextiotalet. Det rör sig alltså om en tvåsitsig nöjesmaskin som saknar det mesta i komfortväg. Alla fönster lyser med sin frånvaro liksom taket och ljudanläggningen. ”Brutal naturkraft på hjul” säger britterna och det stämmer verkligen. Eller vad sägs om en mittmonterad V8:a på 815 hästkrafter som ser till att 0-100 fixas på under tre sekunder?

Pininfarina BattistaPris: 20 999 000 kronor

Foto: CNP AB

Pininfarinas första egna elektriska hyperbil har döpts till Battista och namnet kommer kanske inte helt otippat från grundaren: Battista Pininfarina. Den läckra italienskan är skapad för att spränga gränser och i elbilsstallet jobbar 1 900 hästkrafter. Dessa ser till att färden till hundra rullar på under två sekunder samtidigt som toppfarten begränsats till 349 km/h. Battista är en lågsniffande dröm vars drivlina byggs av Rimac. Batterierna á 120 kWh tar dig 45 mil på en laddning och upplagan är begränsad till 150 exemplar.

Rimac C TWOPris: 18 999 000 kronor

Foto: CNP AB

Låter Rimac välbekant? För alla Er som svarar nej på frågan så kan vi avslöja att det rör sig om en kroatisk biltillverkare som ägs till 15,5 procent av Porsche. Tyskarna tror onekligen på C TWO och kikar vi på designen så drar de gigantiska saxdörrarna blickarna till sig. Bilen kan närmast liknas vid en missil på vägen och när rödljuset slår om till grönt skjuter 1914 hästkrafter iväg dig till hundra på 1,97 sekunder och toppfarten är hela 412 km/h. Med en äggfabrik under gaspedalen så hamnar räckvidden på 55 mil och totalt kommer 150 exemplar att byggas i Sveta Nedelja. Alla är sedan länge slutsålda!

Fotnot: Hyperbilar ligger allra högst upp i superbilarnas näringskedja. Priserna anges i svenska kronor och baseras på aktuell valutakurs den 20 januari 2020.