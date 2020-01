Brad Pitt storspelar i meditativ och storslagen rymdfilm

Ad Astra (Film, hyrs digitalt på iTunes & SF Anytime)

Foto: 20th Century Fox Sverige

James Gray har länge varit en mycket underskattad regissör. Fantastiska filmer som “Two Lovers” (2008), “The Immigrant” (2013) och “The Lost City of Z” (2016) nådde varken den biopublik eller diskurs som de förtjänade när de kom, sorgligt nog. Därför blev jag lika överraskad som glad när det slogs fast att han skulle få göra en påkostad science fiction-film med Brad Pitt i spetsen och höll tummarna för att han en gång för alla skulle ta sig igenom bruset. Så blev inte fallet tyvärr, utan den fick blandade omdömen och underpresterade på bio. Jag tycker att den förtjänar så mycket bättre än så, och hoppas att fler hittar den nu när den går att nå bekvämt från vardagsrumssoffan.

“Ad Astra” kretsar kring astronauten Roy McBride (Brad Pitt) som föredrar rymdens kalla och mörka ensamhet framför ett vanligt liv med någon form av betydelsefulla sociala relationer. Det tycks ligga i blodet, för hans far (Tommy Lee Jones) hade samma inställning och försvann spårlöst under en rymdfärd när Roy var ung. Allt förändras dock när NASA tar emot en signal som de tror bevisar att han mot alla odds fortfarande är vid liv, 16 år efter den senaste kontakten. Roy blir då inkallad på ett riskfyllt uppdrag för att lokalisera honom, kantat av allt från ondsinta rymdpirater till psykiska påfrestningar av sällan skådat slag. Parallellerna till Joseph Conrads “Heart of Darkness” är tydliga.

Det ska betonas att “Ad Astra” inte är något vanligt rymdäventyr, utan här ligger fokus snarare på att meditativt utforska huvudkaraktären och det som har format honom. Det är en intressant frågeställning, vad det egentligen är som driver en astronaut till att lämna jorden bakom sig för en tillvaro där en säker död bara är några plåtbitar bort. Gray tacklar den med finess och intelligens. Att Brad Pitt sublimt storspelar på en nivå vi sällan ser och att filmen är makalöst välgjord rent estetiskt bidrar också till den starka upplevelsen.