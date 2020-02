Byteatern ger två extra föreställningar

Foto: Hanna Engstrand

Under sportlovet fylldes förställningarna av Byteaterns nattfolket snabbt. Nu följer Byteatern upp publiksuccén med två extra föreställningar.

– Efter slutsålda offentliga föreställningar av Nattfolket under sportlovet är det med glädje vi kan erbjuda två familjeföreställningar till under våren. Nu är turnéplaneringen klar av skolföreställningar och därmed stod det klart för oss att det fanns möjlighet att återigen spela den offentligt på Byteatern under slutet av april. Vilket är väldigt roligt då vi ser att den med sin angelägna berättelse, sitt skådespel och estetik passar både ung som vuxen, säger Mia Carlsson, verkställande teaterchef.

Nattfolket befinner sig just nu på en skolturné i sydöstra Sverige. Den 23 och 25 april kommer Nattfolket tillbaka till Kalmar och Byteatern för offentliga familjeföreställningar. Pjäsen vänder sig till familjer med barn från 10 år och uppåt.