De var vinnarna på Oscarsgalan

fakta

• Bästa film: "Parasit"

• Bästa regi: "Parasite"

• Bästa manliga huvudroll: Joaquin Phoenix - "Joker"

• Bästa kvinnliga huvudroll: Renée Zellweger - "Judy"

• Bästa manliga biroll: Brad Pitt - "Once upon a time in Hollywood"

• Bästa kvinnliga biroll: Laura Dern - "Marriage story"

• Bästa animerade långfilm: "Toy Story 4"

• Bästa animerade kortfilm: "Hair love"

• Bästa originalmanus: "Parasit”

• Bästa manus efter förlaga: ”Jojo Rabbit”

• Bästa kortfilm: ”The neighbors' window”

• Bästa scenografi: ”Once upon a time in Hollywood”

• Bästa kostym: ”Unga kvinnor”

• Bästa långa dokumentär: "American factory"

• Bästa korta dokumentär: "Learning to skateboard in a warzone (If you're a girl)"

• Bästa ljud: ”Le Mans ’66”

• Bästa ljudeffekter: ”1917”

• Bästa foto: "1917"

• Bästa klippning: ”Le Mans ’66”

• Bästa specialeffekter: "1917"

• Bästa makeup: "Bombshell"

• Bästa internationella långfilm: "Parasit"

• Bästa originalmusik: "Joker"

• Bästa originalsång: "(I'm gonna) Love me again" – "Rocketman"