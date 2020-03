Dunder ställer in alla kommande evenemang

Foto: Lasse Larsson

Nattklubben Dunder ställer in samtliga evenemang med anledning av coronaviruset. De som har köpt biljett till något av deras kommande evenemang kommer att få pengarna tillbaka. Det meddelar Dunder på sina sociala medier.

”Kära gäster, i och med den rådande coronapandemin så tvingas vi just nu att stänga vår verksamhet under ett tag framöver. Samtliga evenemang ställs in och till er som köpt biljett till något av de kommande evenemangen så kommer ni självklart att få pengarna tillbaka. Vi undersöker just nu möjligheten att flytta evenemangen men kan inte i dagsläget yttra oss om något specifikt datum då situationen ser ut som den gör. Vi ger inte upp, när vi tillsammans besegrat denna pandemi så lovar vi er istället en galet stor fest med extra allt. Ta hand om varandra så ses vi snart!

Varma hälsningar personalen på Dunder.”