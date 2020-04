Elegant film med härlig twist

Foto: Universal Pictures Sverige

Phantom Thread (Film, ute nu som digital hyrfilm)

Det är en underdrift att säga att förväntningarna var högt ställda på återföreningen mellan Paul Thomas Anderson och Daniel Day-Lewis efter mästerverket "There Will Be Blood". Lyckligtvis seglade den direkt upp bland PTA:s bästa. Redan på förhand förstod jag att förhållandet mellan den perfektionistiska skräddaren Reynolds och mystiska Alma skulle innehålla någon form av twist och mycket riktigt bjuds det på en vrickad sådan.

En elegant film med estetisk perfektion från första sekund till sista och en träffande djupdykning kring de mer eller mindre galna överenskommelser som krävs för att hålla relationer vid liv. Om det här blir Day-Lewis sista film som skådespelare, vilket han har hävdat, så gjorde han ett oklanderligt val av svansång.