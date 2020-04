En 7-tusan till lyxbil

Att Audi satsar på en värstingdiesel till prestandamodellen S7 är närmast en sensation. Medan andra biltillverkare slopar motortypen så gör premiummärket från Ingolstadt tvärtom och presenterar en dieselsexa som enda alternativ. Men när man tittar på effekten, vridmomentet och förbrukningen förstår man varför. Nya Audi S7 Sportback är sportigare, snabbare och snålare – naturligtvis har vi provkört.

Foto: CNP AB

Att nya S7 korats till ”World Luxury Car of the Year” på bilsalongen i New York säger en hel del om Audis Autobahnlok och efter vår provkörning är vi beredda att hålla med. De fyra avgaspiporna som mynnar ut under baken förstärker det sportiga arvet samtidigt som insidan bjussar på en lyxig och stilren känsla.

Foto: CNP AB

Flyget flyttar in

Redan den förra generationen bjöd på en synnerligen lyckad design och därför har Audi valt att gå försiktigt fram. Det handlar om nya fälgar och detaljer i grillen som större luftintag samt inslag av aluminium. Den slimmade sidolinjen andas såväl elegans som sport så tysken ser ut att rulla fort även när den står stilla. Att slå sig ner bakom ratten är det närmaste man kan komma en cockpit. Instrumentbrädan är heldigital och på mittkonsolen trånar en stor 12,3-tums skärm med snygga touchknappar undertill. De bekväma framstolarna i alcantara har ett sportigt rutmönster som starkt påminner om Bentleys inredning. Som sig bör i en Gran Turismo är även baksätet väl tilltaget och totalt finns fyra klimatzoner. Allt är noga utstuderat för långa, bekväma och snabba resor.

Foto: CNP AB

Förnuftet flyttar ut

Vi kan redan här slå fast att nya Audi S7 Sportback är en dröm att köra och färdas i. Fyradörrars kupén avverkar mil efter mil med en takt och ton som imponerar i alla hastigheter. Ett elektroniskt differentialsystem fördelar dieselsexans 349 hästkrafter och 700 Newtonmeter till samtliga hjul efter behov. Systemet jobbar lika snabbt som effektivt och håller bilen på rätt kurs oavsett underlag. Fem olika körprogram finns att välja mellan och med det vassaste så sprintar tvåtonaren från noll till hundra på 5,1 sekunder samtidigt som toppfarten är strypt vid 250 km/h. Men även om testbilen har brutal effekt och prestanda så uppför den sig aldrig lika aggressivt som en renodlad sportbil. Det är ett nöje att umgås med S7 Sportback – men ett dyrt sådant. Audis 7-tusan till lyxbil kostar nämligen 812 000 kronor i grundutförande.