”En fälttävlanhäst måste vara smart och modig”

Som 16-åring provade hon på fälttävlan för första gången och blev blixtförälskad i sporten. Framgångarna följde snabbt. Med en imponerande lista mästerskap bakom sig satsar hon nu mot OS i Tokyo sommaren 2020. I veckans profil berättar Linda Algotsson mer om sin sport och hur man förbereder sig själv och sin häst för ridsportens kanske allra tuffaste gren.

Foto: Mehdi Barakat

fakta Linda Camilla Algotsson Ålder: 47 Familj: Mamma, pappa, syskon, katter, hundar och hästar Bor: Körningsven, Läckeby Uppväxt: Körningsven Yrke: Professionell ryttare Beskriv dig själv med tre ord: snäll, nyfiken och målinriktad Aktuell: Satsar mot OS i Tokyo 2020. Visa mer...

Godmorgon, när klev du upp idag?

– 05.30 ringde klockan och jag klev upp 6. Jag är riktigt morgonpigg. På sommaren är jag uppe 5.

Vad står på din frukostbricka?

– Gröt med lite hasselnötter, hallon och blåbär. Kaffe och vatten till det.

Hur startar du helst dagen?

– Med att vakna och gå ut och ge hästarna frukost. Sen käkar jag frukost själv och läser dagens tidning. Efter det går jag ut i stallet och börjar dagen med hästarna. Jag vill inte ha en adrenalinkick det första jag gör, utan ha gott om tid och lugnt och skönt.

Vilken tid gillar du bäst?

– Morgonen, absolut. Morgon och förmiddag är jag som snabbast och smartast.

Fälttävlan har bland annat beskrivits som ”ridsportens triathlon”, hur skulle du beskriva din sport och hur du började med den?

– Det är en sport med tre grenar så man måste vara mångsidig inom ridsporten och kunna behärska de tre momenten dressyr, hoppning och terrängritt. Det handlar om både fart, mod, precision och fokus i alla tre momenten. Det är fascinerande med alla momenten, träningen blir olika varje dag eftersom man ska hinna med alla disciplinerna.

– Jag började som hoppryttare. När jag var 16 fick jag låna en fälttävlanshäst och halkade in på det spåret. Jag blev fast efter första försöket och helt förälskad i sporten. Det var 1988 och redan efter ett år hade jag vunnit NM och tagit medalj på EM, så jag hade uppenbarligen talang och fick framgång snabbt.

Vad kännetecknar en bra fälttävlanshäst?

– Den måste vara smart så att den kan lära sig nya saker och de olika momenten. Dessutom ska den vara modig och framåt i terräng, vilja hoppa felfritt och i dressyren behärska sig och vara lydig med sin ryttare. Så den måste också vilja samarbeta med ryttaren så man kan vara ett team. Det är samarbetet som är grunden, annars blir det svårt.

Du har en gedigen lista internationella mästerskap bakom dig, och nu satsar du mot Tokyo 2020. Hur går kvalet till OS till?

– Vilka kvaltävlingarna är bestäms av det internationella förbundet. Det finns en skala på tävlingarna – upp till fem stjärnor. För att kvala måste man upp på 4-stjärniga tävlingar och där prestera inom en viss poänggräns – felfritt och med bra resultat. Det är bara tre ryttare från varje land som får rida OS så det gäller att vara bland de bästa tre i landet och det blir konkurrens även inom landslaget. Kvaltävlingarna har varit under 2019 och det kommer fler under våren 2020. Uttagningen till laget är i juni och det är några viktiga tävlingar då som förbundskaptenen nog väntar in resultatet på.

Vilka hästar har du med dig i kvalet?

– Det är främst Fair Spot som är 10 år gammal. Jag har även Fairnet som gick OS i Rio, men han är till salu, så det beror lite på. De andra hästarna jag har är inte redo för den stora uppgiften än.

Hur gör man för att få häst och ryttare att tillsammans formtoppa inför ett mästerskap?

– Ja det hade ju varit enklare om det bara varit man själv… men man har ju alltid hästen med sig. Den ska vara frisk och inte bli övertränad, men den ska vara mentalt inställd också. Det gäller att ha tävlat under året så den är stabilt etablerad på den höga nivån och i väldigt bra kondition. Den kan inte vara för ung. Man måste kunna tävla uttagningstävlingarna som ledningen vill att man gör.

– Någon vecka före avfärd trappar man ner på träning. Då ska man vara färdig med hemläxan och bara tagga ner, spara på krutet och låta hästen vila upp sig.

– Själva resan dit är också ganska tuff. Hästarna flygs ut cirka två veckor i förväg för att acklimatisera sig. Det kommer vara varmt, över 40 grader och hög luftfuktighet. Väl på plats tränar man igång försiktigt och så hoppas man att alla bitarna är på plats. Hästarna vet när det gäller och de smarta hästarna vet när det är dags att göra något extra bra. Stand by me, som jag red flera VM och OS på, visste precis att vara bäst när det gäller.

Förhoppningar/mål för 2020?

– Målet är såklart att ta sig till OS, men jag har mål att uppfylla för alla hästarna. De ska utvecklas och lära sig sina uppgifter på vägen. Man bygger inte bara på tävling utan under hela resans gång, då har man en bra grund att stå på. Jag är nöjd när man kan optimera varje tävling och det funkar som man har tänkt sig.

Person/personlighet du ser upp till?

– Människor som kämpar för en bättre värld och mer rättvisa och gör saker för andra utan egen vinning.

Motto?

– Att vara i och uppskatta nuet.

Hur varvar du ner?

– Det är inte svårt, jag har lätt för att somna precis var somhelst. Efter en lång dag ute har jag inga problem att bara somna.

Läser/lyssnar eller tittar du helst på?

– Det går i perioder, när jag har tid att läsa och kommer över en bra bok som är spännande. Jag har läst en del av Paolo Coelho – det finns alltid ett budskap i hans böcker. När jag åker långt lyssnar jag på olika poddar, Framgångspodden är en favorit just nu. Jag tittar helst på filmer, går på bio då och då och ser gärna animerat med syskonbarnen. Shrek är en fantastisk tecknad film.

Jobb i ditt nästa liv?

– Någonting där jag kan påverka och jobba globalt. I min sport är jag väldigt fokuserad bara på min grej men jag hade nog velat jobba inom politik – vara statsminister och påverka och förändra, fatta bra beslut med sunt förnuft. Där det är också tillåtet att ha en åsikt. Inom ridsporten ska man ofta vara tyst och trevlig.

Tre kändisar du gärna skulle bjuda på middag?

– Johan Glans, Jesper Rönndahl och Sissela Kyle. Vi skulle ha roligt och jag skulle få sitta och fnissa mycket.

Vad skulle du bjuda på?

– En hederlig stekt fläskkotlett med brunsås och kokt potatis.

Vad är fredagsmys för dig?

– När man är i stallet, är klar för kvällen och har lite extra tid att stå och borsta, putsa och trimma. Man behöver inte prestera någonting, det är bara lugnt och mysigt och man kan bara få vara med hästarna, annars kanske de förväntar sig att de alltid ska prestera när de ser mig.

Vad gör du om tio år?

– Jag hoppas att jag är förbundskapten inom ridsport. Utbildning ligger mig också väldigt varmt om hjärtat. Jag är A-tränare (högsta nivån) och åker runt och håller kurser men har också många som kommer till mig varje månad och får tips med sig på vägen.