Flera fall inom hemtjänsten: ”Ställs på sin spets”

I veckan bekräftade Mörbylånga kommun att en omsorgstagare inom hemtjänsten hade smittats av det nya coronaviruset och på torsdagen bekräftades även smittade på ett vårdboende i Kalmar kommun. Hur smittan har kommit in på särskilda boenden och inom hemtjänsten är ännu oklart.

– Vi har både på ett antal äldreboenden och inom hemtjänsten på olika ställen och det är lite samma typ av riskgrupper och det är allvarligt. Jag tror att det beror på många saker. Det beror kanske dels på hur smittan kom in från början, var det via anhöriga, via personalen, det är jättesvårt att veta. Och man måste ha bra hygienrutiner och bygga på med skyddsutrustning, säger Lisa Labbé Sandelin, smittskyddsläkare.

– Många gånger kan det vara svårt på till exempel hemtjänsten om att att det är många som kommer hem och hjälper en. Det är uppenbart att risken ökar för smittspridning ju fler personer man träffar. Det är någonting som ställs på sin spets nu. Jag tror det är många faktorer. Jag hoppas att vi kan undvika det så långt som möjligt i framtiden men jag tror det är en svår utmaning.

Trots allt ser Lisa Labbé Sandelin att man inom särskilda boenden och hemtjänsten är mer förberedda nu.

– Nu senare i förloppet har vi hunnit förbereda oss mer, vi har hunnit etablera bättre rutiner, man hinner utbilda personal i basala hygienrutiner men också hur man hanterar skyddsutrustning. Vi har fått bättre tillgång till skyddsutrustning. Det sker ett fantastiskt arbete ute i kommunerna där man hjälper varandra med skyddsutrustning om brist uppstår. På många sätt är vi bättre rustade nu om smittan kommer in på ett särskilt boende. Samtidigt som det är en känslig miljö.

Samtidigt har man utökat provtagningen ute bland riskgrupperna i kommunerna.

– Det är mer provtagning på särskilda boende och också i hemtjänsten och jag upplever att en del av de vi hittar nu de hittar vi inom hemtjänsten.