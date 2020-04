Fortsatta konkurser men viss avmattning

fakta

UC:s extra konkursstatistik baseras på konkurser som inrapporterats under perioden 1-21 april 2020, jämfört med 1-30 april 2019.

Totalt sett väntas 3,6 bolag per dag att gå i konkurs inom hotell- och restaurangbranschen, jämfört med 1,2 bolag i konkurs under april 2019. Inom detaljhandeln väntas 3 bolag per dag att gå i konkurs, jämfört med 1,8 bolag per dag under april 2019. Inom partihandeln väntas 2 bolag per dag att gå i konkurs jämfört 1,2 bolag per dag i med april 2019.

Statistiken är en uppskattning på den fortsatta konkursutvecklingen inom hotell- och restaurangbranschen samt transportbranschen baserat på hur takten ser ut just nu.