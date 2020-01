Från Guitar Hero i Torsås till stora scener i Europa

Torsåssonen Anton Helgesson, 19 år, är på framfart med bandet Eleine, vars musik kan beskrivas som tunga gitarriff tillsammans med symfonisk orkestermusik. I vår ska bandet ut på en fem veckor lång Europaturné och målet för framtiden är redan satt.

– Se på Metallica eller Rammstein, de säljer ut arenor hela tiden. Det är dit man ska, det är det som är drömmen, säger Anton Helgesson.

Foto: Linus Gunnarsson

När Anton Helgesson började spela bas i Eleine var bandet redan ett etablerat namn inom genren och turnerade frekvent. Men för Antons del började resan med tv-spelet Guitar Hero i barndomsrummet i Torsås.

– Jag har alltid haft ett hårdrocksintresse, men det det började när jag spelade Metallica-låtar på Guitar Hero. Sen när jag var 13 år och vi skulle vi lära oss instrument i skolan valde alla gitarr och trummor, men ingen valde bas. Då kände jag att jag kan vara lite cool och välja bas, sen växte intresset därifrån. Jag fick sedan en egen bas i julklapp och fortsatte spela därifrån.

Musiken blev allt mer viktig i Antons liv och valde efter högstadiet att studera vid musikgymnasiet i Tingsryd, Academy of music and business.

Foto: (c) Bjorn Olsson

– Det är en skola man lär sig både musik och business. Där spelade jag med flera band och i shower. Det var jättenyttigt att se andras perspektiv på musik och genrer.

Under 2018, när skolgången led mot sitt slut, letade Anton aktivt efter band att spela med – det var då den stora möjligheten dök upp.

–Eleine lade upp en annons i en Facebookgrupp, band söker medlemmar. De sökte en basist och det kändes helt rätt. Jag hade hört deras namn innan och de spelade sådan musik som jag tycker om. Mycket symfoniorkester tillsammans med heavy metal.

– Jag skrev ett mail och berättade vem jag var, vad jag gjorde och skickade med demos på vad jag kunde. Efter att jag skickade mailet bestämde jag mig att lära alla deras låtar direkt, innan de hade sett mailet, innan de hade svarat. Om man ska få en sådan position måste man vara ”the best of the bunch”.

Bandmedlemmarna blev intresserade av Anton och blir kallad på intervju och audition. Det gick så bra att han fick följa med bandet och spela två konserter, en i Köpenhamn och en i Göteborg. Därefter blev Anton bandets officiella nya basist.

Foto: Georgesphoto.se

– Det kändes jättebra och de är extremt drivna. Det är bandet som gäller, vi ska bli störst. Eleine kommer vara ett namn man känner igen sen. Det drivet har jag också och det har jag letat efter. Vi alla i bandet kör för fullt, vi vet vad målet är och vi gör allt för att komma dit.

I början av 2019 blev Anton en fullvärdig medlem i bandet och därefter har spelningarna rullat på. I vår ska man ut på en fem veckor lång Europaturné och framtidsvisionen är klar.

– Drömmen är att Eleine ska bli riktigt stora och nå ut till så många som det går. Se på Metallica eller Rammstein, de säljer ut arenor hela tiden. Det är väl egentligen dit man ska, det är det som är drömmen.