Från helt frisk till dödssjuk på bara några timmar

När Revisionsbyrån Sporrong & Eriksson bjöd in till sin årliga kundkväll i Kalmarsalen, gästades kvällen av skatteexperterna Jan-Åke Jernhem och Jan-Olof Johansson, Årets kock 2012 Klas Lindberg och Shahrzad Kiavash, nominerad till Årets talare - genombrott kvinna, som delade med sig av sin tuffa resa efter en svår sjukdom.

Foto: Cajsa Noresson

Det har nu gått åtta år sedan den där eftermiddagen i mars när Shahrzad Kiavash på väg hem från ett träningspass plötsligt började må dåligt. Först kändes det bara som en vanlig influensa, men framåt kvällen tilltog även magont, hög puls och andningsbesvär, och hon blev till slut tvungen att ringa efter en ambulans.

Ambulanspersonalen bedömde att tillståndet berodde på stress och föreslog att hon skulle ringa någon som kunde hålla henne sällskap. På morgonen kollapsade hon i köket och fick åka direkt till Södersjukhuset i Stockholm. De följande 13 dagarna har hon inget minne av. Det man först trodde var någon stressrelaterad sjukdom visade sig vara en ovanligt aggressiv bakterieinfektion som kallas för Sepsis. Läget var kritiskt och hon hade mindre än en chans på tio att överleva. Otroligt nog klarade hon sig, men hennes ben gick till slut inte att rädda.

Från att ha varit fullt frisk och mitt i karriären som nyexaminerad civilingenjör vände livet på ett ögonblick och resan tillbaka skulle inte bli lätt.

– Jag hade två val, jag valde att leva.

Shahrzad har sedan sjukdomen lyckats arbeta upp en otrolig drivkraft och sommaren 2015 genomförde hon ett triathlon som en slags revansch på den elaka sjukdom som drabbade henne tre år tidigare.

– Att drabbas av en sjukdom kan hända vem som helst och det gäller att rusta sig för motgångar, för livet lär inte bli som du planerat, sedan är det otroligt viktigt att inte glömma bort att fira sina framgångar, säger hon.

Shahrzad lyckades inte bara överleva den dödshotade sjukdom som drabbade henne, hon hittade även livskraft att orka leva vidare när allt kändes som mörkast och orden som står tatuerade på hennes arm, “I am my own superhero”, stämmer ju verkligen!