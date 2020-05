Foto: CNP AB

Det sägs att ”gammal kärlek rostar aldrig” och för trettiofem år sedan skiljdes jag från en kurvig fransyska som var svår att släppa taget om. Efter att Göran Löfstedt från Onsala utanför Göteborg skickat en bild på min gamla flamma så väcktes lusten att ta reda på mer. Vad har egentligen hänt med mina rullande pärlor sedan sista gången våra vägar korsades?

Det visar sig att Göran använder ”min” svarta Citroën B11 Sport från 1950 för att skjutsa brudpar till och från kyrkan i Onsala. När jag hittade henne 1979 så hade hon tillbringat en snöig dalavinter under en presenning. Man såg marken genom rosthålen i golvet, råttorna hade byggt bo under baksätet, kylaren var sönderfrusen och motorn skurit. För många var det en rosthög bortom all räddning - men jag såg en klassisk femtiotalare i behov av kärlek och omtanke.

Foto: CNP AB

Foto: CNP AB

Släcker inga bränder

Efter några vintrar i garaget och med hjälp av en passionerad Cittra-mekaniker kunde jag stolt köra ut från Bilprovningen i Falun med stort A. Min gangstercittra hade allt – inklusive självmordsdörrarna och femtiotalsdoften i klädseln. Nu fyller fransyskan sjuttio år och rullar fortfarande tusen mil varje sommar. Desto värre gick det för min vita Citroën CX med dragkrok som användes för att frakta hem B11:an. Den franska prestigemodellen är redan skrotad och registreringsnumret lever vidare på en tvåhjulig Kawasaki. Fylld av nyfikenhet så fortsätter jag att utforska mina bilars öde. En Land Rover från 1951 som köptes från brandförsvaret i Härnösand rullar fortfarande - men det var länge sedan den släckte några bränder. Under min tid i Sundborn blev den något av byns bärgare och blåljusen sitter fortfarande kvar.

Foto: CNP AB

Snygg ”sosse”

Värre gick det för min franska Simca-Talbot Horizon från 1982. Den hårdlanserades som en ”Golfdödare” och var i många avseenden en futuristisk småbil. Fransmännen hade dock glömt rostskyddet och de flesta käkades upp på nolltid av vägsaltet! Mitt exemplar var inget undantag och nu sitter nummerplåten på en BMW 520. En röd Volvo 945 från 1991 som hade 20 000 mil på mätaren när den införskaffades visar sig ha rullat lika mycket till sedan vi sist sågs. Vissa kallar dessa fyrkantiga herrgårdsvagnar för ”sossecontainers” men i mina ögon är 945:an inte bara vacker, utan en bil jag gärna hade velat äga än idag. Tja, gammal kärlek rostar måhända aldrig – men det krävs mycket polish och helst en duktig mekaniker i släkten.