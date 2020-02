Han blir kontorschef på nyetablerade IT-företaget

I januari meddelade IT-företaget Consid att de skulle starta upp sitt tjugonde kontor i landet – valet föll på Kalmar. Rekryteringen för att hitta den perfekta kontorschefen för Kalmarkontoret har varit en lång process. Till slut fick företaget den man de ville ha, kalmariten Niclas Andersson.

Foto: Linus Gunnarsson

fakta Niclas Andersson Ålder: 50 år Bor: Kvarnholmen Familj: Fru och tre barn Yrke: Kontorschef på Consid i Kalmar Visa mer...

Niclas är uppvuxen i Kalmar och gick i gymnasiet på Lars Kaggskolan. Efter gymnasiet hamnade han i försvaret i Karlskrona och där blev han kvar en längre tid.

– Det var jättebra år där. Det är en fantastiskt plattform för att börja en yrkeskarriär. Sen halkade jag in i telekombranschen där jag varit chef och ledare sedan millennieskiftet. Från 20 år tillbaka har jag varit ledare på något sätt för den här formen av verksamhet. Det är en bransch som är i ständig förändring. Det har hänt mycket de senaste åren hur man ser på IT. För 10 år sedan sågs det mer som en belastning, det var en kostnad för ett företag att ha IT. Idag ser man det som en möjliggörare för sin affärsutveckling.

Nu är Niclas ny kontorschef i Kalmar för Consid. Att företaget väljer att satsa rejält från början var en viktig faktor för Niclas beslut att vara med på etableringsresan.

– Jag ser en avsevärd skillnad på andra som velat etablera sig här. Det är inget: ”vi provar och ser”, nu har vi beslutat att vara i Kalmar och då kör vi. Man vill bygga en arbetsplats man själva vill jobba på.

Varför väljer man att etablera sig i Kalmar?

– Det finns en marknad här. E-hälsan är såklart en bidragande faktor till en sådan här etablering. Att det finns en offentlig aktör som köper konsulttjänster och där man har avtal, och vi har avtal med E-hälsomyndigheten. Det finns en entreprenörsanda i staden med till exempel e-handeln som har vuxit fram. Där hoppas vi kunna bidra med kompetens. Vi har fått fantastisk respons och det är ett bevis på att det behövdes en ny spelare i den här branschen i Kalmar. Vi har fått väldigt många spontanansökningar som vill jobba för Consid, det gör att vi har bra möjligheter. Och har vi nu fått med oss lite mer erfarna personer öppnas dörrarna för lite mer oerfarna, där kan vi kan bidra till Kalmar genom att få unga personer att stanna kvar här.

Hur många anställda kommer ni vara till en början?

– Det kommer ett gäng från 1 mars. Vi räknar med att vara 8-10 stycken innan sommaren.

Var kommer ni ha era lokaler?

– Det finns en attraktion i rekrytering när man finns centralt i städerna och det ska vi vara i Kalmar också. Vi tittar just nu på några olika adresser, det inget som är helt klart men det är inte tomt i boxen. Vi måste ha någonstans att vara som allra senast vid nyår, men vi jobbar på att det ska gå fortare än så. Vi tittar på ganska stora lokaler, för det har visat sig vid tidigare etableringar att när man har gått in i mindre lokaler har man snabbt fått flytta. Det vill vi helst undvika.

Vad är det för yrkesroller ni söker i nuläget till Kalmar?

– Det vi söker just nu och där vi börjar är systemutvecklare. Det är där vi ser att vi har affärsmöjligheter lokalt och på nationell bas.