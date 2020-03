Foto: Mehdi Barakat

Nu är det klart att även Hansa Bygg Grand Prix Kalmar tvingas ställa in.

”Det är med sorg i hjärtat vi idag kan meddela att Hansa Bygg Grand prix Kalmar 2020 29-31 maj ställs in. Vi hoppas att vi ska kunna samarbeta under 2021, då tävlingarna genomförs under maj månad”, skriver arrangören i ett pressmeddelande.