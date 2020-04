Hysteriskt roliga vampyrer

Foto: HBO Nordic

What We Do in the Shadows (Serie, HBO Nordic, nya avsnitt torsdagar)

Taika Waititis och Jemaine Clements film “What We Do in the Shadows” gick rakt in i hjärtat på mig när den kom ut år 2014. Greppet med att göra en fejk-dokumentär där skaparna följer ett gäng vampyrer och skildrar deras vardagliga bekymmer är briljant och leder till så mycket härliga dråpligheter och skratt.

Även i den nya serie-varianten, där handlingen flyttas från Nya Zeeland till USA, fungerar konceptet oerhört bra. I säsong två fortsätter vi följa de tre vampyr-rumskamraterna Nandor (Kayvan Novak), Lazlo (Matt Berry) och Nadja (Natasia Demetriou) som efter hundra år tillsammans börjar gå varandra på nerverna.

Deras mänskliga hjälpreda Guillermo (Harvey Guillén) försöker desperat hålla ordning på dem, med blandat resultat. En välspelad skräckkomedi med deadpan-humor av högsta klass.