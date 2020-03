Klockan 00.20, natten till fredag, får polisen in ett samtal om ett pågående inbrott på Daléngatan i Kalmar. Det är en okänd gärningsman som tagit sig in via ett fönster till ett kontor.

Gärningsmannen ska enligt initiala uppgifter stulit en dator från platsen. En anmälan om inbrott är upprättad.