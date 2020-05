Inbrott i lägenhet: ”Tryck in en träskiva”

Mellan den 30 april och 3 maj ska en okänd person ha gjort inbrott i en lägenhet på Djurängsvägen i Kalmar.

– Målsägaren har varit bortrest under dagarna och då har någon tagit sig in i bostaden genom att trycka in en träskiva i altandörren. Väl inne i lägenheten har gärningsmannen tillgripit smycken, ringar och halsband, säger Eva-Lotta Hermansson Truedsson, presstalesperson vid polisen.

– Det är ganska så många inbrott nu. Det har legat lugnt ett tag men du drar det igång igen.

Det finns ingen misstänkt i nuläget.