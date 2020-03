Information about corona in other languages

Informationen på svenska:

Folkhälsomyndigheten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Socialstyrelsen och Utrikesdepartementet uppmanar allmänheten att:

• Stanna hemma om man känner sig sjuk med snuva, hosta eller feber.

• Avstå från att göra icke-nödvändiga besök på äldreboenden eller sjukhus samt att helt avstå från sådana besök om man känner sig sjuk.

• Tvätta händerna med tvål och varmt vatten ofta.

UD avråder från icke-nödvändiga resor till samtliga länder.

***********

Information på finska

Tärkeä tiedotus Koronaviiruksesta!

Kansanterveysvirasto, Ruotsin turvallisuusvirasto, Sosiaalihallitus ja Ulkoministeriö kehottavat kansalaisia noudattamaan neuvoja:

Pysymään kotona, jos tunnet sairauden oireita, kuten nuhaa, yskää tai kuumetta. Vältä myös tekemästä tarpeettomia käyntejä vanhusten kodeissa tai sairaaloissa, ja pidättäydy kokonaan jos olet sairas. Pese kädet usein saippualla ja lämpimällä vedellä.

Ulkoministeriö neuvoo myös välttämään turhia matkoja kaikkiin maihin.

Översättning av Jaana Smolander

***********

Information på spanska

Mensaje importante sobre el virus corona. La Agencia de Salud Pública, la Agencia de Protección y Preparación Social, la Junta Nacional de Salud y el Ministerio de Relaciones Exteriores hace un llamado al público a:

*Quédese en casa si se siente enfermo con tos, resfriado o fiebre.

*Abstenerse de hacer visitas innecesarias a hogares u hospitales para ancianos y abstenerse por completo de tales visitas si se siente enfermo.

*Lávese las manos con jabón y agua tibia con frecuencia.

*El Ministerio de Relaciones Exteriores desaconseja los viajes innecesarios a todos los países.

Översättning av Liliana Gradin

***********

Information på arabiska

‎معلومات مهمة من وزارة الصحة السويدية عن فيروس كورونا

‎ابق في المنزل إذا شعرت بالغثيان أو السعال أو الحمى.

‎الامتناع عن القيام بزيارات غير ضرورية لمنازل كبارالسن أو المستشفيات والامتناع التام عن هذه الزيارات إذا شعرت بالمرض.

‎ اغسل يديك بالصابون والماء الدافئ بشكل متكرر.

‎تنصح وزارة الخارجية السويدية بعدم السفر غير الضروري إلى الخارج.

Översättning av Keihan Darvishi

************

Information på dari (afghanska)

اطلاعات مهم!

به خاطر ویروس کرونا Covid-19 مقام های دولتی سویدن از همه ی مردم درخواست دارند که:

* اگر زکام (آبریزش بینی)، صرفه یا تب دارید در خانه بمانید.

* صرف نظر کردن از مراجعه های غیر ضروری‌ به خانه های سالمندان یا بیمارستان، و همچنین صرف نظر کامل از اینچنین مراجعات اگر احساس مریضی می کنید.

* دست هایتان را با آب گرم و صابون بیشتر اوقات بشویید.

* وزارت امور خارجه سویدن درباره سفر های خارج از کشور هشدار داده است.

Översatt av Jamshid Ahmedi

***********

Information på persiska

توجه توجه

به دلیل شیوع ویروس کرونا covid-19 دولت سوئد شمارا به رعایت نکات زیر دعوت میکند

-اگر علائم بیماری همچون آبریزش بینی، سرفه یا تب دارید، لطفا در منزل بمانید

-لطفا از ملاقات غیر ضروری در بیمارستان و خانه سالمندان خودداری کنید. در صورت بیمار بودن از ملاقات خودداری کنید.

-دستهایتان را با صابون و آب گرم به دفعات زیاد شستشو کنید.

وزارت امور خارجه سوئد توصیه دارد از مسافرتهای غیر ضروری به

خارج از کشور خودداری کنید

Översättning av Masi Er

************

Information på somaliska

Fariin muhiim eh!

Madaama oo cudurka Coronaviruska u jiro waxeey doowlada swedhan na fareeysaa:

-Guriga joog hadii aad xanuunsan tahay ama aad isku argtid diif, qufac iyo qandho.

-ka joog in aad booqato meelaha qaar hadii eesan muuhim aheeyn sida meelaha waayeelka la gu haayo iyo isbitaalada.

Hadii aad jirantahay ama xanunsantahay meel ha aadin.

-Gacmaha ku dhaqo shaanbo iyo biyo kulul markasta.

-svenska utrikesdepartementet waxeey dadka kula talinaayaan in eesan safrin oo wadanka eesan ka bixin.

Översättning av Hussein Hassan

************

Information på sorani (kurdiska)

زانیاری گرنگ

سەبارەت بە ڤیرووسی كۆڕۆنا (كۆڤید-١٩) حكومەتی سوید هەموو لایەک ئاگادار دەكاتەوە كە:

• لەماڵەو بمێنەوە ئەگەر دەزانی نەخۆشی، هەڵامەتت هەیە، كۆخە یان تەبت هەیە.

• خۆ بەدوور بگرە لەهەر سەردانێكی ناپێویستی خانەی بەساڵاچووان یان نەخۆشخانە هەروەها بەهیچ شێوەیەک سەردانیان مەكە ئەگەر دەزانی نەخۆشی.

• زوو زوو دەستەكانت بە سابوون و ئاوی گەرم بشۆ.

وەزارەتی دەرەوەی سوید ڕێنمایی دەدات كە هیچ سەفەرێكی ناپێویست (ئەگەر زۆر زەروور نەبێ) بۆ دەرەوەی وڵات نەكرێ.

Översättning av Qader Mehfar

************

INFORMATION IN ENGLISH:

Look first for information online.

The authorities telephone services are under high pressure.

You should primarily search for information Krisinformation.se where you will find official and verified information from the authorities handling the outbreak of the coronavirus.

If you have general questions and you can't find your answer online, you can call the national information number 113 13.

If you need medical assistance you should contact 1177, Vårdguiden. Read more about how and when you should contact healthcare services at 1177 Healthcare Guide.

The emergency number 112 is only to be used for emergencies and life-threatening situations, and shall not be used if you have questions regarding the coronavirus.

Stay home if you have symptoms

The Public Health Agency of Sweden (Folkhälsomyndigheten) urges people with symptoms, (even mild ones), to avoid social contact to ensure not spreading the infection to others. This is applied both at work as well as privately. Stay at home as long as you feel sick. Wait at least two whole days after you are free of any symptoms before you return to work or school.

If you are working within elderly care it is of extra importance that you are not going to work if you have any symptoms of respiratory infection. As next of kin you should avoid unnecessary visits to hospitals or retirement homes, and never visit if you have a respiratory infection.

Symptoms

The signs of infection are respiratory symptoms, fever and cough. Most people who get the virus do not become seriously ill. However, a number of cases with more severe symptoms have been reported, as have fatalities. There is no evidence of residual chronic conditions after individuals have recovered.

Risk groups

According to a large Chinese study, older people and people with underlying illnesses are over-represented among the seriously ill. But the study also shows that only a very small proportion of these groups suffer from severe infection. Reports from Italy also indicate that people over the age of 85 are the most vulnerable. According to the Public Health Authority, it is currently difficult to know if it would look the same in Sweden.