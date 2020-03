Insändare: Pest eller kolera – eller corona?

”Pest eller kolera” är ett talesätt som beskriver valet mellan två dåliga alternativ, och idag får vi kanske också lägga till – ”Corona”! Nu vill jag på intet sätt bagatellisera situationens allvar, men när jag för första gången hörde ”Corona” kom jag att tänka på oss busfrön på 1960-talet. Då kunde vi skramla ihop till en stor, fet ”Corona”- cigarr som vi skulle ”stila med” inför flickorna på lördagskvällen. Inte för jag såg så många undersköna damer, för efter ett par bloss snurrade det i knoppen så jag knappt hittade ut i friska luften!

Men om vi börjar med den epidemi som ligger närmast vårt århundrade så är det den fruktade ”Gula Febern”. För hundra år sedan fanns inget vaccin mot denna tropiska virussjukdom, och man trodde att den kunde spridas genom mänsklig kontakt – att den överfördes av elaka myggor visste man inte då.

Barken RHEA från Kalmar gjorde en långresa 1897 till Rio de Janeiro i Brasilien. Den resan kunde ha slutat med en total katastrof för folket ombord. I Rio rasade nämligen Gula Febern när RHEA ankrade upp på redden och blev lagd i karantän. Efter karantänstiden fick hon lasta och avseglade, men bara efter några dygn till sjöss insjuknade nästan halva besättningen. Allt tydde på att det var Gula Febern som hade blossat upp igen, men alla - utom timmerman Trossö (från Öland) - kom på benen igen. På den tiden kunde kapten Zinnerström inte mejla till akutläkaren vid Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg, utan fick lita till skeppsläkarboken ”Läkare-Bok för Herrar Sjökaptener”, som föreslog några väl prövade universalmedel ur medicinlådan ombord: "laxativ av engelskt salt (laxermedel)", "senapsdeg på vadorna" eller varför inte "kallvåta lakan"! Nu bet inte några av dessa hästkurer på den stackars timmermannen, utan han avled och hans kropp syddes in i smärtingsduk, en tyngd hängdes fast vid fötterna och kapten Zinnerström höll en enkel andakt innan timmerman Trossös kropp sänktes i Sydatlanten.

”Gula Febern” finns fortfarande kvar i vissa delar av vår värld och utan ”The Yellow Card”, som är ett internationellt vaccinationsintyg, kommer man inte i land. Jag har själv ett sådant kort i nån dammig låda från 1960-talet när jag skulle bli sjöman, och utan detta fick man inte sätta sin fot i Rios berömda hamnkvarter!

Vi har haft många hemska epidemier också i vårt land under århundradena. Kolera är, näst pesten, en av de som nästan skördat flest offer, fast vi i Kalmar kom ganska lindrigt undan. Däremot blev Karlskrona drabbat av denna hemska sjukdom och tusentals människor dog. Det var 1834 som koleran kom till Sverige och 1853 började den rasa i örlogsstaden. Som lite kuriosa kan jag nämna att jag läste en artikel i Svenska Dagbladet från juli 2004 med rubriken ”Två fall av kolera i Blekinge”. Jag höll på att välta tekoppen och tittade för säkerhets skull en gång till, men det stod faktiskt tjugohundra fyra! Jag mejlade till smittskyddsläkaren i Blekinge, som svarade att det finns olika former av kolera. I fallet från 2004 var det två äldre män som hade badat och bägge haft sår på benen. Sjukdomen smittar inte mellan människor, men man kan drabbas när sår kommer i kontakt med vatten som innehåller kolerabakterier. Genom dessa sår kan de illmariga kolerabakterierna ta sig in i människokroppen. ”Bada därför aldrig om ni har sår på kroppen!” säger docent Eitrem till Radio Blekinge.

När detta skrivs, i mitten på mars 2020, har Italien som första Europeiska land nyligen försatts i karantän – och nästan hela Europa har följt efter!

Det bisarra är att ordet karantän en gång har kommit från det italienska namnet quarantena, och betyder "fyrtiodagarsperiod". Uttrycket skapades redan på 1300-talet för fartyg som kom till Venedig från utrikes hamnar. Dessa skutor fick ligga isolerade på redden (till ankars utanför staden) i fyrtio dagar innan de släpptes in i hamnen, för att bevisa att det inte fanns någon smittsam sjukdom ombord. Det var framför allt pesten man var rädd för, som kom från Kina - liksom Coronasmittan gör idag. Italien hade en omfattande utrikeshandel och var medelpunkten för varor från Asien, som via karavanvägar kom till Medelhavshamnar och därifrån skeppades vidare – tillsammans med smittan, som snabbt spred sig till övriga Europa.

Pesten överfördes genom loppor från smittade råttor, framförallt svartråttor och på medeltiden var det främst dessa som var värd för loppan och levde i närheten av människor. I medeltidens trånga, smutsiga gränder med många infekterade råttor, blev det mest troligt att loppans nya värd blev en människa. När bakterien väl infekterat människokroppen överför de snabbt smittan till varandra genom hostningar, kräkningar eller till och med nysningar.

Karnevalen i Venedig har anor från medeltiden och drar tusentals turister varje år. I år har den pågått sedan den 8 februari, men avbröts helt oväntat efter att Venedig konstaterat sina två första fall av coronavirus.

En populär mask som karnevalsdeltagarna brukar använda är bland annat en stor vit strut som fästs över näsan (”pestmask”). Den fylldes med väldoftande örter, som skulle förhindra att man andades in oren luft, som man trodde var orsaken till pesten. Hatten skulle visa att det var en doktor, och i handen bar han en stav som användes för att slippa direkt närkontakt med de pestsmittade. Det absurda är att denna maskeraddräkt i viss mån kanske hade hjälpt karnevalsfirarna att, 700 år senare, sluppit den värsta risken för Coronasmitan!

I dag vältrar sig massmedia i virusspekulationer, den ena värre än den andra och det blir väldigt tjatigt, så till slut slår man dövörat till. Det gjorde jag idag när den senaste, braskande nyheten var att allmänheten hamstrade så till den milda grad att toalettpapperet börjat ta slut i affärerna... Och då är väl jordens undergång nära! Det är väl inget fel i att upplysa allmänheten om sjukdomens utbredning och hur man kan skydda sig från smitta, men jag tycker det börjar likna den masspsykos som pesten förorsakade på medeltiden. Hade det funnits Internet då, skulle förmodligen samma masshysteri ha utbrutit som Coronaviruset ger upphov till idag.

