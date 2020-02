"Jag får göra människor glada"

Ena dagen står hon i ett garage och tvättar en buss, en annan dag dricker hon kaffe i italienska Dolomiterna. En arbetsdag ser högst varierande ut för Andrea Feistner som är 21 år och arbetar som resesäljare på Tomas Buss och Go Travel.

fakta Andrea Feistner Ålder: 21 år Yrke: Resesäljare Arbetsplats: Tomas Buss AB & Gotravel Antal anställda: ca 20 fastanställda

Hur länge har du arbetat här?

– Under oktober 2018.

Beskriv ditt uppdrag?

– Jag har en bred skara av arbetsuppgifter men i huvudsak skriver jag reseprogram, skräddarsyr olika resor efter kundens/gruppens behov, jobbar med våra företags marknadsföring samt åker även iväg på reseledaruppdrag både i Sverige och utomlands.

Hur kan en arbetsdag se ut?

– Under en dag på kontoret kan det mesta hända, vi är en liten arbetsplats och hjälps åt där det behövs. Men de ”vanliga” dagarna börjar jag med att se vad som hänt på mailen, på våra Facebooksidor, stämmer av bokningsläge på de resor vi säljer. Sedan varvas det med att svara i telefon och svara på olika frågor kring exempelvis våra resor, boka in nya resor år kunder, skriva och utveckla nya reseprogram, skicka bekräftelser till de som bokat en resa, uppdatera hemsidor och planera inför kommande veckor/dagar om man ex. ska ut på ett event eller reseledaruppdrag!

Vad gör ditt jobb roligt?

– Att det är så varierande och att man hela tiden får göra människor glada - alla älskar ju en härlig resa! Ena dagen står man och tvättar en buss i garaget i Löt, andra dagen dricker man förmiddagskaffet i solsken i Italienska Dolomiterna.

Vad har du jobbat med tidigare?

– Inom hotell och restaurangbranschen, även i kassan på Ica (både i Borgholm och tidigare hemort)

Utbildning?

– Tre års hotell- och turismutbildning på Per Brahegymnasiet i Jönköping.

Tips till den som vill jobba i din bransch?

– Var hela tiden framåt, nyfiken och ha roligt tillsammans med andra människor! Våga utveckla dig själv genom nya erfarenheter, lär dig att hantera kritik från andra människor och sträva hela tiden mot nya mål!

Vad drömde du om att bli som yngre?

– Jag har alltid velat bli reseledare, kock, polis eller journalist!

Framtidsdrömmar?

– I framtiden skulle jag vilja öppna min egen kvarterskrog med riktigt god mat, dryck och såklart personlig service i världsklass!