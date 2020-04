Kalmarbaserat bokförlag internationellt prisat

Kalmarbaserade Grenadine Bokförlag uppmärksammas internationellt när årets vinnare i Gourmand Cookbook Awards, kokböckernas Oscarsgala, tillkännagavs. Förlaget hade fyra titlar som placerade sig topp tre i sina kategorier och titlarna får därmed kalla sig "Best in the World". Även förlaget kan titulera sig "Best in the World" eftersom de kom topp tre i kategorin bästa dryckesboksförlag, en kategori de vunnit två gånger tidigare (2013 och 2017).

– Oerhört roligt att få ett så fint kvitto på vårt arbete inom förlaget, allt från engagerade och kunniga författare till förläggaren med näsa för trender samt min egen uppgift att få sälja dessa härliga böcker som sprider kunskap, säger Christer Lindblom, försäljningsansvarig och medgrundare till Grenadine Bokförlag.

Grenadine Bokförlag grundades 2004 och har sedan fem år tillbaka kontor i Kalmar där Christer Lindblom bor.

– Min sambo härstammar från Rinkabyholm och längtade hem från Stockholm där vi bodde innan. Det föll ut så pass väl att jag kunde flytta med mig kontoret till Kalmar även om kollegan sitter kvar i Stockholm.

Christer beskriver bolaget som ett relativt litet bokförlag, som tack vare sina böcker inom både mat och dryck, står sig starka i den hårda konkurrensen.

– Vår huvudfokus är mat- och dryckesböcker med svenska författaren, berättar Christer.

Gourmand Cookbook Awards samlar in böcker från hela världens förlag varje år. Först utser man vinnare i varje land som sedan får tävla i världstävlingen, som tidigare år har presenterats i Kina under en gala med middag och nätverkande.

– Nu valde de istället att gå ut med vinnarna digitalt för att sprida lite glädje i den tid som råder, berättar Christer.

Hade ni någon aning om att ni hade så goda vinstchanser?

– När vinnarna i Sverige utsågs hade vi tio olika titlar med, sen är det svårt att veta hur det går ändå men visst anade vi att det kunde ramla ut någonting, säger Christer Lindblom.

Förlagets vinnande titlar och dess kategorier:

• Mjödboken – tillverka mjöd hemma, Peter Eronson & Magnus Vasilis i kategorin ”Spirits books”.

• Ciderboken – tillverka cider hemma, Peter Eronson & Magnus Vasilis i kategorin ”Drink special awards”.

• Varma & kryddiga smoothies - värmande vitaminbomber, Eliq Maranik i kategorin ”Drinks with no alcohol”.

• Struntprat om kost & träning av Isabelle Christiansson i kategorin ”Health & nutrition”.