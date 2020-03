Kreativ spinn på bekant seriemördarthriller

Foto: Edge Entertainment

The Gangster, The Cop, The Devil (Film, ute nu som digital hyrfilm)

Subgenren seriemördarthriller skriker inte direkt sprudlande kreativitet eller innovation längre. Den har fött några av filmhistoriens finaste stunder, som Jonathan Demmes "Silence of the Lambs", Bong Joon-hos "Memories of Murder" och David Finchers "Zodiac", men det senaste årtiondet har mest bjudit på oinspirerade upprepningar, remixer och rena karbonkopior. Won-Tae Lees "The Gangster, The Cop, The Devil" är farligt nära att vara ytterligare ett exempel på det men lyckligtvis har den en distinkt inriktning som särskiljer den från mängden.

De bekanta och stabila grundbultarna finns där, med den hetlevrade polisen Jung Tae-suk (Mu-Yeol Kim, the cop) som bedriver en desperat jakt på en lika brutal som flyktig seriemördare (Kim Sungkyu, the devil). Det unika elementet i mixen är den tredje parten, den luttrade gangsterbossen Jang Dong-soo (Dong-seok Ma, the gangster) som är ögonblick ifrån att själv falla offer för "the devil". Filmen ställer helt enkelt frågan "vad hade hänt om en seriemördare av en slump ger sig på en mäktig gangsterboss men misslyckas med mordet?". Utforskningen kring om det är ett småkorrupt och byråkrati-snårigt polisdistrikt eller en maffia-organisation som drivs av obeveklig lojalitet och brinnande hämndbegär som är bäst lämpade att lokalisera en seriemördare är onekligen väldigt intressant.

Utöver det finns det inget direkt tematiskt djup i "The Gangster, the Cop, the Devil", utan man får det man betalar för, en fartfylld och bombastisk filmupplevelse som engagerar i stunden. Med det sagt ska den dock inte underskattas, för den rör sig med säker hand genom sitt narrativ med imponerande finess och hantverksmässig briljans. Sammanfattningsvis så bjuder den inte på några större överraskningar bortom sin finurliga premiss, men det är en audiovisuell upplevelse som heter duga och en som jag värdesätter högt. Korea visar här än en gång att de tillhör världseliten när det gäller polerade thrillers, och de som söker filmer av den typ som jag nämner i det inledande stycket kommer inte bli besvikna.