Länsstyrelsen efterlyser gröna grodor

Länsstyrelsen i Kalmar län ber om allmänhetens hjälp med observationer av tre gröna groddjur – grönfläckig padda, gölgroda och ätlig groda.

Foto: Länsstyrelsen i Kalmar län

Länsstyrelsen skriver i ett pressmeddelande att djuren är hotade och att det behövs bättre kunskap för att kunna hjälpa dem. Nu efterlyser Länsstyrelsen allmänhetens observationer om var de gröna grodorna finns i länet. Om du känner till någon plats i länet med gröna groddjur vill länsstyrelsen att du rapporterar in det till dem.

Den grönfläckiga paddan var under 1800-talet vanlig på Öland men försvann helt under 1990-talet. Sedan 2003 arbetar länsstyrelsen med att återintroducera den på ön. Söder om Kalmar finns det sedan några år tillbaka ätlig groda. Den finns naturligt i Skåne och grodor därifrån har flyttats till länet utan tillstånd. Gölgrodan upptäckes under 2018 i Västerviks kommun och var då helt ny i länet. Den har fram till dess bara varit känd från Norra Uppland och från ett kärr i Östergötland.