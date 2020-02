Länstrafiken slår rekord i antal resor

Vid torsdagens sammanträde med kollektivtrafiknämnden presenterades Kalmar länstrafiks resultat och måluppfyllnad.

Foto: Region Kalmar län

Resandestatistiken för 2019 visar en ökning på 3,5 procent jämfört med 2018. Det utfördes nästan 11,3 miljoner resor under 2019. På tio år har det kollektiva resandet i Kalmar län ökat med nästan 70 procent, från 6,7 miljoner resor under 2009 till nästa 11,3 miljoner under 2019.

Glädjande för Kalmar länstrafik är att nöjdhetssiffrorna från Kollektivtrafiksbarometern visar att länets invånare samt Kalmar länstrafiks resenärer var mer nöjda under 2019 jämfört med föregående år.

Den 1 januari 2020 uppnådde Kalmar länstrafik ett viktigt delmål då samtliga vägfordon blev helt fossilfria. Det huvudsakliga drivmedlet i dessa fordon är i dag biogas.

Kalmar länstrafik har som mål att den allmänna kollektivtrafiken ska vara självfinansierad till 50 procent, vilket innebär att 50 procent av driftskostnaderna ska täckas av biljettförsäljning. I fjol hade man en självfinansieringsgrad på 51 procent, men samtidigt visar Kalmar länstrafik ett underskott på tre miljoner i förhållande till budget.