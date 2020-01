Legend återvänder till scifi-klassiker

Foto: Amazon Prime Video

Star Trek: Picard (serie, Amazon Prime, premiär 24/1)

Jean-Luc Picard (Patrick Stewart), kapten på rymdfarkosten USS Enterprise, från tv-serien “Star Trek: The Next Generation” (1987-1994) tillhör de mest inbitna “Star Trek”-fansens favoritkaraktärer.

Stewart gestaltar hans obevekliga godhet och djupa passion för utforskning av de okända delarna av rymden med förtrollande vördnad. Senast vi såg honom var i filmen “Star Trek: Nemesis” (2002) och sedan dess har alla “Trekkies” längtat efter att få se honom återvända, särskilt sedan franchisen fått ett uppsving igen under de senaste åren.

Nu är det äntligen dags, för som vi hör på titeln så ägnas nysatsningen “Star Trek: Picard” åt honom och hans fortsatta äventyr. Även Data (Brent Spiner) och Seven of Nine (Jeri Ryan) återvänder.