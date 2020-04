Löfven: ”Påskkärringarna får ställa kvasten på parkeringen”

Under tisdagens presskonferens med statsminister Stefan Löfven (S), vice statsminister Isabella Lövin (MP) och socialminister Lena Hallengren (S) betonade man att svenska folket bör ställa in alla resor under påsken. Även påskkärringarna bör vänta på bättre tider.

– Jag vill inskärpa en gång till, varje svensk inte bara har en skyldigheter utan en plikt att skydda sig själv i syfte att skydda andra. Inför kommande veckor kommer jag att vilja upprepa följande budskap. Ställ in resan över påsk, mindre orter runt om i landet måste ha resurser för sin befolkning. Har du barn, låt dem inte knacka på hos sina grannar för att be om godis under påsk, det kommer fler påskar, så påskkärringarna får ställa kvasten på parkeringen, sa Stefan Löfven.