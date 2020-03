Löpargrupp erbjuder gratis prova på-pass

Runacademy har löpargrupper runt om i landet och syftet är att sprida löparglädje. De har funnits i både Kalmar och Färjestaden ett par år.

Foto: Runacademy

I höstas startade man upp grupper även för de som är helt nybörjare när det gäller löpning. Där är fokuset att komma igång och långsamt trappa upp nivån mot målet att klara fem kilometer. Även i vår kommer konceptet för nybörjare att finnas med.

För personer som är nyfikna så erbjuds gratis prova på-pass måndagen den 9 mars klockan 18.00 i Färjestadens löpspår och onsdagen den 11 mars klockan 18.00 på Skälby i Kalmar. Veckan därpå startar terminens första pass. Alla oavsett nivå är välkomna.

– Ölandsgruppen kommer främst hålla till i Färjestadens löpspår och i området mellan Torslunda och Arontorp. Kalmar håller främst till på Skälby och Stensö men för båda grupperna finns även Rällaskogen, Karlevi, sandlöpning i Bläsinge, myspass på alvaret och banlöpning på friidrottsbana med i planeringen, säger Anna Lidzén som är en av ledarna i Färjestaden.

– Det bästa med löpgruppen är all härlig energi vi känner under varje pass. Det är också väldigt roligt att se hur mycket deltagarna utvecklas under varje termin samt att det är väldigt blandad ålder bland deltagarna.

Mer information finns på Runacademys hemsida.