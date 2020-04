Många bidrag till P4 Nästa: ”Spridda skurar”

Snart är det återigen dags för musiktävlingen P4 Nästa. Det är 13:e året i rad som tävlingen arrangeras.

Foto: Alex Wendel

Anmälan till tävlingen har stått öppen under en månad och just nu går projektledarna på de 25 olika lokalkanalerna igenom materialet som kommit in.

P4 Kalmar har fått in 28 stycken bidrag och nu ska en jury plocka ut de fem bidrag som ska få delta i den lokala finalen som kommer att äga rum på Lilla Torget i Oskarshamn den 2 juli.

– Det är som vanligt spridda skurkar vad gäller musikstilarna. Jag kan inte säga att det finns någon linje, det är ett utsnitt av hur musiken i Sverige ser ut idag. Det är både unga människor och en del lite äldre. 22 av bidragen är från artister och låtskrivare som inte varit med tidigare. Det känns kul, säger Lennart Palm, P4 Kalmar.

Än så länge är den lokala finalen i Oskarshamn planerat att gå som planerat, trots coronavirusets spridning i landet.

– Vi räknar fortfarande med att genomföra finalen den 2 juli i Oskarshamn. Vi har ännu ingen plan b. Men vi har det i tankarna.

Vad har du för förhoppningar?

– Jag hoppas alltid att vårt bidrag ska ta sig igenom det sista nålsögat och ta sig till riksfinalen, men det är svårt. Samtidigt är det fint nog att ha vunnit P4 Kalmar läns final.

P4 Nästa är en rikstäckande musiktävling för nyskriven och nyinspelad musik. Den vänder sig till både nya och etablerade låtskrivare.