Miss Sister släpper ny musik: ”Vill nå ut till fler”

I augusti flyttade Kalmarbördiga Ida Gratte till Stockholm för att satsa på musiken helhjärtat. Hon började på singer songwriter-utbildningen på Kulturama och fortsätter att utveckla sitt artisteri under namnet Miss Sister.

Foto: Linn Hanning

– Jag lägger ett stort fokus på att skriva ny musik och lära mig om branschen. Jag försöker skapa ett kontaktnät och går på så många musikevent jag hinner. Jag trivs bra och jag har fått en hel del gig här i Stockholm. I Kalmar vet många vem jag är men i Stockholm får jag börja om och försöka komma in på scenerna här. Det är både utmanade och lärorikt.

Hur ser framtidsplanerna ut nu?

– Nu fokuserar jag främst på mitt artisteri, mina kommande releaser, gig och att nå ut till fler. Men jag vill även utveckla mitt låtskrivande åt andra. I olika genres, åt olika akter.

Den 6 mars släpper hon sin nya singel Guilty Pleasure. Precis som tidigare Miss Sister-låtar har den ett underliggande budskap, men soundet skiljer sig en del.

Foto: Linn Hanning

– Mina tidigare låtar Little Monster och Nothing But The Truth låter ganska glada men har ett starkt budskap. Den här är lite mer ”dark” i soundet och det känns rätt i tiden att släppa en sådan här låt. Låten är skriven av mig och två producenter i Stockholm, Ida Hammar och Simon Örthagen. Jag gillade låten så mycket att den fick hoppa före den låten jag egentligen hade planerat att släppa nu till våren. Den andra får vänta lite.

I samband med att låten släpps den 6 mars kommer Ida hem till Kalmar för en spelning på Krögers.

– Releasegiget är på Krögers där Queens of Kalmar har en kväll under jämställdhetsfestivalen. De frågade om jag kunde spela och jag känner att det passar perfekt att ha releasegiget just den kvällen, som en del av deras viktiga event. Låten handlar om att man alltid har rätt att gå ifrån ett förhållande man inte längre vill vara i. Det kommer att bli en jättefin spelning och kväll tillsammans med Kalmars Queens.