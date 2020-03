Modern klassiker till kärlekshistoria som det slår gnistor om

Foto: Sony Pictures

Call Me By Your Name (Film, ute nu på Netflix)

"To make yourself feel nothing so as not to feel anything, what a waste". Ikoniska kärlekshistorier växer inte direkt på träd, men jag skulle vilja påstå att Luca Guadagnino, tillsammans med storspelande Timothée Chalamet, Armie Hammer och Michael Stuhlbarg, har skapat en ny.

Här skildras den passionerade glöd som uppstår på ett ögonblick när 17-åriga Elio (Chalamet) möter 24-åriga Oliver (Hammer) i 80-talets solstekta Italien. Oliver är akademiker och gäst till Elios far (Stuhlbarg), så stämningen blir oundvikligen tryckt när kärleken börjar spira i rasande takt. Båda två vet också att deras romans har en tickande klocka som varje sekund tar dem närmare ögonblicket då sommaren är över och de måste skiljas åt igen, något som vilar likt en bitterljuv skugga över dem.

Guadagnino bygger upp en elektrisk och erotisk atmosfär som är så behaglig och hoppfull att man aldrig vill lämna den. Få filmer har inkapslat känslan av den första kärleken eller en förförande sommarromans på så här pass träffsäkert och förkrossande sätt. Den längtan, kärlek och lust som skildras är så stark och överväldigande att man inte riktigt vet var man ska ta vägen. Både Chalamet och Hammer är perfekt castade i sina roller och Luca får dem att leverera på sin högstanivå.