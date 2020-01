Nellie reste som volontär till Ghana

– Jag har tänkt på barnen varje dag sen jag kom hem.

I november 2019 kom 20-åriga Nellie Garnman, Kalmar, hem efter en månads volontärarbete på ett barnhem i Ghana i Västafrika. En resa hon funderat på i flera år och nu förverkligat.

Foto: Nellie Garnman

Nellie Garnman från Kalmar tog studenten för ett år sedan och har därefter kombinerat jobb med resande, bland annat tre månaders backpacking i Asien. Men i början av hösten 2019 bestämde hon sig för att förverkliga drömmen om att jobba som volontär.

– Jag började kolla runt och fick en del tips av kompisar på organisationer jag kunde kontakta. Jag fick napp hos organisationen Together as one som drivs av två svenska tjejer i Ghana, Västafrika.

I oktober bar det av för Nellie som bodde på det barnhem som organisationen driver. Här bor 48 barn i åldrarna 4-18 år och här arbetar två kvinnor som ansvarar för mat, tvätt och andra vardagliga sysslor.

Foto: Nellie Garnman

– Jag bidrog mest genom att vara en extra trygghet för barnen, vi lekte mycket och jag hjälpte de med läxor, berättar Nellie.

Under fyra veckor bodde Nellie på barnhemmet som låg på skolområdet i landsbygden. Därifrån gjorde hon också ett par utflykter i regionen.

– Vilken del av landet jag än besökte så såg jag bara bostäder som bestod av plåtskjul. Barnhemmet låg mitt ute i djungeln och närmsta by låg två kilometer därifrån. Där kunde vi bland annat handla det vatten vi behövde, berättar Nellie.

Under den här tiden inföll också en av årets regnperioder.

– Jag tajmade in i stort sett hela regnperioden och det var verkligen som att himlen öppnade sig. Vägarna blir snabbt översvämmade och i princip allt blir geggigt. Bussarna till skolan kan inte köra för att det blir för farligt, berättar Nellie.

Barnen på hemmet serverades risvatten, vilket påminner om välling, till frukost och till lunch åt de oftast en böngryta med ris.

Foto: Nellie Garnman

– I början hade jag väldigt dåligt samvete över att vi serverades annan mat än barnen, men jag fick förklarat för mig att det var för att vi inte skulle bli sjuka eller dåliga under den korta tid vi var där.

För Nellie var det första gången hon reste ensam och hon är tacksam att hon hade rest en del innan.

– Första veckan var en utmaning, men man växer verkligen inom sig själv och får fler erfarenheter och perspektiv med sig. Jag var orolig att jag skulle känna mig väldigt ensam, men det är folk kring en hela tiden så det behövde jag inte fundera över.

Innan Nellie reste hem till Kalmar igen samlade hon in pengar från vänner och familj som nu kommer att investeras i en brödugn till barnhemmet.

– Jag har fått rapporter efteråt att kvinnorna som arbetar på barnhemmet ska få gå en kurs i bakning. Det känns bra att man bidrar med något innan man reser hem igen, förklarar Nellie.

fakta • Är du intresserad av att åka iväg och vill veta mer om organisationen? Det hittar du på www.togetherasone.se • Vill du bidra men kanske inte vill resa som volontär, går det att lämna ett bidrag till organisationen Together as one, med swishnummer 123 097 30 81 Visa mer...