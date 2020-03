Nya ägare till Järnåldersgården: ”Är fantastiskt”

Skäftekärr arkeologiska friluftsmuseum, även känt som Skäftekärr Järnåldersgård, har bytt ägare. Det är Fornverkstan ideell förening som köper anläggningen av Sveaskog AB.

Foto: Lars Wellin

Fornverkstan ideell förening startades i början av 2000-talet av personer som arbetade på Järnåldersgården i Skäftekärr. Föreningen består av medlemmar på norra Öland, men även från andra delat av Sverige och Danmark. Det är arkeologer, pedagoger, hantverkare och andra engagerade människor.

– Det är fantastiskt att vi entusiaster som varit med sedan starten får möjlighet att fullt ut vårda och utveckla detta område som vi lagt ner så mycket tid, möda och engagemang på, säger Fornverkstans ordförande Sofia Hermansson.

Foto: Lars Wellin

Friluftsmuseet kommer under säsongen 2020 att vara tillgängligt för besök med mycket information, via skyltning och digitala medel. Under järnåldersdagarna u juli kommer man att ha full aktivitet med många deltagare på gården. Samtidigt planeras förbättringar och reparationer av anläggningen. Tanken är att skapa nya upplevelser för för framtida säsonger.