Nya lägenheter i gamla möbelaffären

Under 2011 köpte företagaren Niko Saber den tidigare möbelaffären på Järnvägsgatan i Emmaboda. I slutet av 2015 började NS Fastigheter med projektet att bygga lägenheter på de övre planen.

– Nu är det äntligen dags. Det är många som är nyfikna och intresserade, säger Niko Saber.

Under maj månad kommer 15 nya lägenheter vara klara och redan nästa vecka kommer man att anordna visningar med intresserade.

– Vi kommer också att bygga ett minushus på tomten med två lägenheter, så totalt 17 lägenheter blir det. Alla hyresgäster får en egen parkering.

Lägenheterna är som minst 60 kvadratmeter och som störst 130 kvadratmeter. En tvåa på 60 kvadratmeter går för 5925 kronor i månaden och en fyra på 130 kvadratmeter för 9475 kronor.

– Kvadratmeterpris ligger vi under de nya byggnationer som görs i Emmaboda idag. De går för 1100 kronor per kvadratmeter medan vi går ut på 900 kronor per kvadratmeter på våra lägenheter.

Från och med torsdagen kommer lägenheterna att marknadsföras och ta emot förfrågningar. För att kunna visa lägenheterna för personers om inte bör vistas ute med tanke på coronaviruset anordnar NS Fastigheter även digitala visningar.

Första inflyttning kommer att ske i juni.