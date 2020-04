Nybros handel går samman i ny plattform

Den 27 april lanserar Nybro handel en ny plattform som kommer att fungera som en popup-butik med webbhandel för stadens anslutna butiker.

– I dagsläget är det 17 butiker som valt att ansluta sig och under den här perioden är det gratis för butikerna, Nybro kommun går in och stöttar ekonomiskt, berättar Helen Karlsson, verksamhetsledare i Nybro Företagsgrupp.

Idén är att de butiker som ansluter sig får en egen flik på hemsidan som är under konstruktion just nu och kommer att ha namnet handelsplatsnybro.se. Där får respektive butik ansvar för sin egen del och kan där exponera sina varor och även ta emot försäljning samt erbjuda hemkörning.

– Vi har ett samarbete med Schenker, Nybro Transport och Liljas Personbilar som självmant har hört av sig och erbjudit sina tjänster till kraftigt reducerade priser. De ser det här som en rolig idé och bra idé och de säger att de vill hjälpa till, ”vi vill göra något” och det känns väldigt roligt, säger Helen Karlsson och tillägger.

– Just nu upplever jag att alla som kan sträcker ut en hand. Den här krisen förenar oss och det är superviktigt att vi hjälps åt på det sätt vi kan. Vissa har det verkligen supertufft och vissa har det bättre än normalt och att vi då kan hjälpa varandra är värt oerhört mycket.

Under den senaste tiden har Helen Karlsson haft kontakt med mellan 50-60 företag i kommunen.

– Jag har stor respekt för den här situationen och vissa branscher känns mer utsatta än andra. Handel och restaurang, där är det katastrof. I klädbutikerna hade man precis laddat upp med hela vårkollektionen och många hade laddat på extra inför tjejkvällen som skulle ha ägt rum. Nu stod de plötsligt med bara fakturor och inga intäkter.

Att då på relativt kort tid kunna erbjuda en webblösning känns hoppfullt säger Helen och berättar att hon och Susanne Stockman, destinationsutvecklare i Nybro kommun, diskuterade idén söndagen den 15 mars och kunde påbörja arbetet redan dagen därpå.

– Den måndagen kallar jag för ”den svarta måndagen”. Det var då allt stannade av, vi människor hade tagit till oss att nu är det inte så bra som vi skulle önska. Jag och Susanne sa till varandra att ”nu är det skarpt läge, vi måste göra något”. Vi ringde runt till butikerna i Nybro och berättade om våra planer på en plattform där de kunde marknadsföra sig och få ett ben till att stå på.

Planerna kunde verkställas med hjälp av ett annat projekt som inte blev av, också det på grund av pandemin.

– Vi hade ett stort projekt på gång som hette Glass Art Society och det skulle kommit amerikaner och besökare från andra länder, men det ställdes in. Då valde vi att satsa på handeln istället och Per Svensson som var inkopplad på GAS-projektet, visade sig även vara duktig på just webbsidor.

Per Svensson och hans kollega, Christian Tomelius, har nu byggt upp plattformen och samtidigt bedrivit utbildning för de företag som medverkar.

– Tanken är att butikerna själva ska kunna sköta sin egen flik på den här sajten så vi har haft 4-5 utbildningstillfällen med begränsat antal deltagare och gott om avstånd till varandra. Per och Christian kommer att finnas som ett stöd bakom men successivt kommer varje butik att få mer ansvar, förklarar Helen.

Plattformen är till en början en tillfällig lösning.

– Sen får Nybro Handel göra en utvärdering av det och se hur det har gått. Kanske ska vi då ta ställning till om vi ska fortsätta driva idén och sidan. Då är det troligen förenat med en kostnad, men nu är det gratis för butikerna i kommunen.

I dagsläget har 17 butiker valt att ansluta sig till plattformen och det är bland annat butiker med varor inom kläder, sportartiklar, leksaker, presentartiklar och glasbruk.

– Vi försöker även att hitta en lösning för att kunna ansluta mat- och blombutiker, men först behöver vi ta reda på hur vi i så fall ska frakta det, det undersöker vi nu.

Idén har redan innan lanseringen fått ringar på vattnet då kommuner som Vimmerby, Mönsterås, Oskarshamn, Mörbylånga och Växjö hört av sig och vill veta mer om projektet.