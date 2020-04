Obegripligt skruvad dokumentär

Tiger King (Dokumentärserie, ute nu på Netflix)

Lord Byron-citatet “the truth is stranger than fiction”, eller “sanningen är konstigare än fiktion”, har sällan varit mer applicerbart än när det gäller Netflix-dokumentären “Tiger King: Murder, Mayhem and Madness”.

Vad som börjar som en berättelse om den vapenälskande, cowboy-idoliserande och spritt språngande galna tigeruppfödaren Joe Exotic eskalerar snabbt till en skruvad soppa om allt från beställningsmord och knarksmuggling till polygami och mystiska försvinnanden. Under varje avsnitt (totalt sju) sitter man konstant med hakan i golvet och häpnas över att det som skildras faktiskt har hänt i vår verklighet, här på planeten jorden. Snabba underhållningskalorier som konsumeras med skräckblandad förtjusning.