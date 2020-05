Ökat tryck på att möta vården digitalt

Statistik visar att fler länsbor än någonsin möter sjukvården via video och att användningen av digitala tjänster inom Region Kalmar län ökat kraftigt.

Som en följd av den rådande pandemin har behovet av att kontakta hälso- och sjukvården på alternativt sätt än med fysiska besök lett till en snabb utveckling av de digitala tjänsterna. De första månaderna 2020 har användningen av Sveriges regioner egna digitala tjänster nästan tiodubblats. Det visar en ny sammanställning från SKR.

För Region Kalmar län har antalet digitala vårdmöten med patienter ökat från 16 stycken i februari till 1107 under april månad. Mötena har genomförts inom såväl primärvården, som psykiatrin och hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

– Det finns en stor önskan från våra invånare att möta oss digitalt istället för fysiskt nu. Med hjälp av bland annat utbildningsinsatser och en utökning av den tekniska kapaciteten har vi på kort tid kunnat möta behovet, säger utvecklingsdirektör Magnus Persson i ett pressmeddelande.

Även inloggningarna i e-tjänsterna på 1177.se har ökat. Bland annat har länsborna skickat in sammanlagt 4 000 ärenden om att förnya recept digitalt under april. Dessutom har antalet startade behandlingar för tjänsten stöd och behandling, som erbjuder invånare stöd- och behandlingsprogram på nätet, har fördubblats under mars-april 2020 jämfört med samma period i fjol.

– Vi har gjort en förflyttning och ser en tydlig beteendeförändring kring användningen av digitala vårdtjänster. Jag tror att den kommer att vara bestående, säger Magnus Persson.