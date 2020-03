Ölänningen Vanessa fick avbryta USA-resan: “Alla började få panik”

Linnéstudenten Vanessa Olsson skulle spendera hela vårterminen på en utbytestermin i San Francisco. I måndags kom hon hem till Öland igen efter en flygresa längs så gott som folktomma flygplatser.

– Det var riktigt läskigt, säger hon om hemresan till Ryd på Öland.

Resan till San Francisco tog sin start i början av februari, innan corona hade tagit världen med storm.

– Jag skulle läsa fem kurser under terminen och hann läsa ungefär hälften. Nu får jag läsa kurserna hemifrån på distans istället, berättar Vanessa.

Trots att terminen blev avbruten säger Vanessa att det känns bra att nu vara hemma på Öland.

– Alla började få panik i San Francisco och det lutade allt mer åt att alla skulle bli tvungna att stanna inne och behöva tillstånd för att få gå ut, berättar Vanessa som blev förvånad när hon kom hem till Kalmar och Öland.

– Här känns det inte som att människor tar det seriöst alls tycker jag, här är ju allt öppet som vanligt. I San Francisco var det bara de allra viktigaste butikerna som höll öppet, som apotek och matbutiker.

Nu njuter Vanessa istället av att möta våren hemma i Ryd på Öland där hon även har sina hästar som hon rider. Under tiden fortsätter hon sina studier på distans via online-undervisning från San Francisco. Och hon han ändå uppleva en hel del under sina veckor på andra sidan Atlanten.

– Jag är jätteglad att jag hann göra så pass mycket som jag hann. Jag var i Los Angeles tre gånger och jag var även i Aspen och åkte skidor så jag är glad att jag satte fart direkt när jag kom dit och inte väntade.

I sommar arbetar Vanessa på Ica Rälla och tävlar med sina hästar. I höst är det dags att skriva en c-uppsats på Turismekonomprogrammet i Kalmar. Våren 2021 hoppas Vanessa kunna resa till Dubai för att arbeta.

– Men vi får helt enkelt se vad som händer, säger hon hoppfullt.