Omsorgen i stort behov av vikarier

I och med de nationella rekommendationerna om att man ska stanna hemma om man har minsta förkylningssymtom ökar behovet av vikarier. Inte minst inom omsorgen.

Foto: moritz320 - Pixabay

– Vi har en del frånvaro, det är fler än vanligt som är korttidssjuka eller vabbar, vilket gör att vi måste rekrytera fler vikarier än vad vi brukar göra. Vi planerar för en hög frånvaro under en ganska lång tid, säger Mattias Ask, förvaltningschef på omsorgsförvaltningen i Kalmar kommun.

Kan även personer utan relevant utbildning söka som vikarie?

– Vi ser gärna att man har erfarenhet av vård och omsorg. Att man har en utbildningsbakgrund som sjuksköterska eller undersköterska eller att man har gått barn och omsorgsprogrammet på gymnasiet. Vi rekryterar varje år 350 semestervikarier och det är flera som inte har utbildning. Vi är vana att jobba in timvikarier som har en annan utbildning eller erfarenhetsbakgrund jobbmässigt. Vi har introduktioner och utbildningar för att kunna få in vikarier snabbt i verksamheten. I utbildningen får man lära sig läkemedelshantering, hygienrutiner, förflyttningsteknik och dokumentation. Man behöver behärska svenska språket i tal och skrift. Gå in på kalmar.se och skicka in din ansökan.