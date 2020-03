Öppet brev från Mörbylånga kommun till invånarna

Många i Mörbylånga kommun känner oro kring utvecklingen av det nya coronaviruset, covid-19. Det är fullt förståeligt - men tillsammans kan vi hjälpa till med att minska smittspridningen - och tillsammans kan vi göra skillnad för att skapa trygghet.

Foto: Mörbylånga kommun

Effekterna av covid-19 märks redan av ute i samhället och inte minst för vårt näringsliv. Tillsammans kan vi hjälpas åt för att stödja och värna om våra lokala näringsidkare genom att, om du har möjlighet, köpa en lunch för avhämtning på den lokala restaurangen, handla en tidig födelsedagspresent i den lokala hantverksboden eller varför inte köpa ett presentkort i klädbutiken? Det är en tuff tid för många av oss, men samhällets kraft och vår gemenskap är stark.

Vi vet att de allra flesta som smittas får lindriga symptom som hosta och feber. Vi vet också att hög ålder och ett antal underliggande sjukdomar är en riskfaktor för allvarligare följder. Nya uppdateringar om spridning och antalet sjuka kommer till oss hela tiden, och den oro och osäkerhet som finns i vårt samhälle känner vi också av i vår kommun.

För att bromsa effekterna tas det på både nationell, regional och lokal nivå stora beslut som får märkbara konsekvenser. Större konserter och idrottsevenemang ställs in, företag inför nödvändiga restriktioner, resor och möten ställs in och verksamheter pausas på flera håll. I Mörbylånga kommun har vi ställt in flera evenemang och för att skydda våra mest utsatta kommuninvånare tillåter vi just nu inga besök inom äldrevård och omsorg om man känner av minsta lilla symptom.

Din insats är viktig och gör skillnad

Det viktigaste du som kommuninvånare kan göra nu är att bidra till minskad smittspridning. Det gör du genom att vara noggrann med din handhygien, stanna hemma från jobbet om du är sjuk samt att hjälpa våra äldre att begränsa sina sociala kontakter. Om dina barn är sjuka ska de stanna hemma från skolan eller förskolan, även vid lindriga symptom.

Är du frisk och symptomfri ska du gå till arbetet, precis som vanligt, och är dina barn friska ska de gå till skolan och förskolan.

Det finns flera sätt som du kan bidra med för att ge ökad trygghet i din omgivning. Vi känner alla oro i olika grad, men kanske vet du någon som är ännu mer orolig och som har det extra besvärligt? Då kan en enkel insats göra stor skillnad.

• Om du har en äldre person i din närhet som kanske inte har tillgång till samma snabba, uppdaterade information som du har – ta dig några minuter och förklara vad som händer i världen och i vår kommun. Kanske kan du köpa en extra kasse mat när du ändå ska till affären?

• Har du en granne eller bekant som inte pratar svenska – hjälp om möjligt till att översätta det som våra myndigheter och vi i kommunen berättar.

• Ser du uppgifter i sociala flöden som du misstänker är felaktiga – ta reda på vad som är fakta och hjälp till att hänvisa till myndigheternas korrekta information.

• I en tid då besök och fysiska möten begränsa – fortsätt att hålla kontakten och sträck ut en hjälpande hand genom telefonen och andra kanaler.

Vi vet om att initiativ som dessa redan tas i vår kommun. Det vi vädjar om är en fortsatt omtanke och ett ännu större stöd oss kommuninvånare emellan, både för att öka tryggheten och minska smittspridningen.

Mörbylånga kommuns roll

Som Mörbylånga kommuns främsta företrädare lovar vi att ta vårt ansvar och agera för bästa möjliga hantering av situationen. Till vår hjälp har vi vår personalstyrka som just nu sliter extra hårt, särskilt inom skola och omsorg, men även i andra verksamheter. Krisorganisationen är aktiverad och har dagliga avstämningar där olika scenarion kartläggs och förbereds.

Vi har en fortsatt utmanande tid framför oss. Då är det bra att vi har planer och rutiner som hjälper oss att agera samordnat och långsiktigt, och en beredskap att ta snabba beslut om det skulle krävas. Vi gör också vårt bästa för att nå dig som kommuninvånare med korrekt och relevant information så snabbt som möjligt, i synnerhet genom vår webbplats morbylanga.se samt vår mobilapplikation.

Vi går igenom det här tillsammans - och tillsammans kan vi hjälpa och stötta varandra!

Matilda Wärenfalk (S), kommunstyrelsens ordförande

Anna-Kajsa Arnesson (C), kommunstyrelsens första vice ordförande

Henrik Yngvesson (M), kommunstyrelsens andre vice ordförande

Ann Willsund, kommundirektör