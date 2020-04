Påsken troligtvis ingen faktor för ökning av covid-19-fall

Inför påsken pratade bland annat statsminister Stefan Löfven om att alla bör ställa in sina planerade resor.

– Ställ in resan över påsk, mindre orter runt om i landet måste ha resurser för sin befolkning. Har du barn, låt dem inte knacka på hos sina grannar för att be om godis under påsk, det kommer fler påskar, så påskkärringarna får ställa kvasten på parkeringen, sa Stefan Löfven.

I länet ökar covid-19 fallen stadigt men enligt smittskyddsläkare Lisa Labbé Sandelin har påsken troligtvis inte varit en större faktor.

– Jag får in en anmälan från varje läkare som har hittat ett fall som är positivt i provtagning. Då får man beskriva var man tror smittan kommer ifrån och jag kan inte säga att det är påskfirande som sticker ut som smittvägar. Det är nog bara att det börjar röra på sig som vi förutspått. Det är svårt att avgöra i dagsläget hur mycket påsken har påverkats, kanske inte jättemycket.