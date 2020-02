Rekordmånga besökare i Kalmar 2019

Enligt den preliminära inkvarteringsstatistik som Tillväxtverket och SCB presenterade för helåret 2019 växer Kalmars besöksnäring.

Foto: Kajsa Sjögren

Kalmar ökade med drygt 10 procent jämfört med 2018, från 398 028 gästnätter till 437 903 gästnätter. Det är främst antalet svenska besökare som har ökat. De svenska besökarna står för hela 374 232 gästnätter, 89,7 procent, av det totala antalet gästnätter.

Sett till internationella besökare har antalet gästnätter ökat med 8,6 procent. Framför allt har Tyskland, Danmark och Nederländerna ökat stort jämfört med 2018, Tyskland med 16,4 procent, Danmark med 7,2 procent och Nederländerna med 12,2 procent.

För första gången någonsin passerar Kalmar 300 000 gästnätter om man tittar enbart på segmentet hotell. Då är det framför allt antalet nationella gäster som ökat. För internationella gäster har ökningen främst märkts inom segmenten stugbyar, camping och vandrarhem. Där har antalet gästnätter på hotell istället minskat.

– Övernattningar som görs via exempelvis AirBnB har vi tyvärr inte gästnattsstatistik för, men under 2019 har vi via analysföretaget Airdna kunnat titta på hur boendeformerna AirBnB och HomeAway har utvecklats. Sedan 2017, som är det första året vi kan titta på, har Kalmar haft en stark utveckling när det gäller antalet bokade objekt och hela 80 procent av bokningarna är gjorda av utländska gäster. Kalmar hamnar faktiskt på plats nummer 3 när Airdna listar de platser som har flest bokade objekt. Bara Stockholm och Göteborg kommer före, berättar Stefan Johnson, turismchef, Destination Kalmar i ett pressmeddelande.